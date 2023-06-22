رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: قطر تربطها بروسيا علاقة صداقة وهناك مواضيع ذات اهتمام مشترك

عقدت في العاصمة الروسية، موسكو، مباحثات بين رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وتركزت المباحثات حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين روسيا قطر، إضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، وعلى رأسها الحرب الروسية في أوكرانيا وسبل التوصل لحل دبلوماسي للأزمة، والملف النووي الإيراني، والتطورات في فلسطين واليمن وسوريا.

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر تربطها بروسيا علاقة صداقة وهناك مواضيع ذات اهتمام مشترك.

وسيلتقي الوزير القطري في وقت لاحق اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث سيسلمه رسالة خطية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.