شاهد.. لحظة تحطم مروحية عسكرية أردنية بعد هبوطها اضطراريا

أعلن الجيش الأردني اليوم الاثنين أن طائرة مروحية عسكرية من طراز "كوبرا" تابعة لسلاح الجو الملكي تحطّمت أثناء قيامها بمهمة تدريبية ما أدى إلى إصابة طيّارَيها.

وقال الجيش في بيان إنّ "طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي تحطمت أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطراريا في منطقة البقعة (22 كلم غرب عمان) دون حدوث إصابات في المدنيين".

وأضاف أنه "نتج عنه تحطم الطائرة وإصابة طياريها اللذين تم إخلائهما إلى مدينة الحسين الطبية (في عمان) وحالتهما العامة متوسطة".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مشاهد لتحطم المروحية العسكرية بعد هبوطها اضطراريا في أرض زراعية بمنطقة البقعة قرب العاصمة عمان.

الحمد لله على نجاة طياريها….

تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني أثناء رحلة تدريبية في منطقة البقعة دون حدوث إصابات في المدنيين نتج عنه تحطم الطائرة وإصابة طياريها وحالتهما العامة متوسطة. pic.twitter.com/wSPWyMi5uy — خالد الجهني (@KhaledEljuhani) June 19, 2023

ويعود آخر حادث من هذا النوع الى 31 أغسطس/آب الماضي عندما تحطمت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي خلال قيامها بمهمة تدريبية جنوب المملكة ونجا قائدها.

ووقع حادث آخر في 5 يونيو/ حزيران الماضي عندما تحطمت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي من نوع (Grob) خلال قيامها بمهمة تدريبية في منطقة الرمثا بمحافظة إربد شمال المملكة، ما أدى الى مصرع طاقمها الاثنين.