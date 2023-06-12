شاهد- أميركا.. انهيار جزء من طريق حيوي بعد انفجار هائل

قال مسؤولون في مدينة فيلادلفيا الأميركية إن جزءا من طريق "آي-95" السريع -الذي يعد من أهم الطرق وأكثرها استخداما في شرق البلاد- انهار بعد اشتعال النيران في شاحنة أسفله، من دون أن يتسبب في وقوع ضحايا.

وشوهد دخان يتصاعد من بين أنقاض الجزء المنهار من الطريق السريع الذي يقع على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وأظهرت لقطات بثتها محطات سقوط جزء من الطريق يضم 4 خطوط على طريق أقل استخداما تحته.

🚨#BREAKING: A Fuel Tanker has caught fire and exploded underneath Interstate highway 95 causing the entire northbound overpass to collapse ⁰

📌#Philadelphia | #PA Currently, multiple emergency crews and other emergency agencies are on scene to a major fire after a fuel… pic.twitter.com/qfmRNfqOPa — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 11, 2023

وقال المسؤول في خدمة الإطفاء في فيلادلفيا -خلال مؤتمر صحفي- إن عناصر الإطفاء "وصلوا إلى مكان الحادث واكتشفوا حريقا كبيرا مندلعا مصدره سيارة، ولا نعرف نوع السيارة".

وتحدثت تقارير صحفية عن اشتعال النيران في صهريج، وأكدت السلطات في المدينة السيطرة على الحريق، مشيرة إلى أن الشرطة أغلقت الطريق السريع في الاتجاهين.

ويعد الطريق السريع "آي-95" شريان مرور رئيسيا على الساحل الشرقي، ويمتد بطول 3 آلاف كيلومتر، ويربط ولاية ماين في أقصى شمال شرقي البلاد بميامي أكبر مدينة في فلوريدا في الجنوب الشرقي.

وقال مسؤولون في فيلادلفيا -في مؤتمر صحفي صباح أمس الأحد- إن الطريق السريع الذي تضررت بنيته جراء الحريق قد يُغلق أسابيع. كما أعلن وزير النقل الأميركي بيت بوتيجيج -عبر تويتر- أنه عرض "الدعم الكامل للمساعدة في إعادة الإعمار".