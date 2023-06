شاهد- أميركا.. انهيار جزء من طريق حيوي بعد انفجار هائل

قال مسؤولون في مدينة فيلادلفيا الأميركية إن جزءا من طريق "آي-95" السريع -الذي يعد من أهم الطرق وأكثرها استخداما في شرق البلاد- انهار بعد اشتعال النيران في شاحنة أسفله، من دون أن يتسبب في وقوع ضحايا.

وشوهد دخان يتصاعد من بين أنقاض الجزء المنهار من الطريق السريع الذي يقع على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وأظهرت لقطات بثتها محطات سقوط جزء من الطريق يضم 4 خطوط على طريق أقل استخداما تحته.

