عاجل | أردوغان: التجاذبات السياسية بين مؤسسات الدولة أبرز المشكلات التي واجهت تركيا
31/5/2023-|آخر تحديث: 31/5/202303:24 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
أردوغان:
- التجاذبات السياسية بين مؤسسات الدولة أبرز المشكلات التي واجهت تركيا.
- أضعنا سنوات ذهبية في تجاذبات سياسية أدت إلى خسائر بمليارات الدولارات.
- ناضلنا من أجل تكريس مبدأ الفصل بين السلطات ولم نكن قادرين على تعيين موظف واحد في إحدى الفترات.
- لن نسمح لأي كان بإساءة استخدام القانون ولن نفعل نحن ذلك.
- سبب نجاح بلادنا في السنوات الـ20 الأخيرة هو التجانس في عمل مؤسسات الدولة.
- لن نسمح بعودة الأيام السابقة وإضاعة المكاسب التي حصل عليها شعبنا.
المصدر : الجزيرة