أخبار|تركيا

عاجل | أردوغان: التجاذبات السياسية بين مؤسسات الدولة أبرز المشكلات التي واجهت تركيا

31/5/2023-|آخر تحديث: 31/5/202303:24 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أردوغان:

  • التجاذبات السياسية بين مؤسسات الدولة أبرز المشكلات التي واجهت تركيا.
  • أضعنا سنوات ذهبية في تجاذبات سياسية أدت إلى خسائر بمليارات الدولارات.
  • ناضلنا من أجل تكريس مبدأ الفصل بين السلطات ولم نكن قادرين على تعيين موظف واحد في إحدى الفترات.
  • لن نسمح لأي كان بإساءة استخدام القانون ولن نفعل نحن ذلك.
  • سبب نجاح بلادنا في السنوات الـ20 الأخيرة هو التجانس في عمل مؤسسات الدولة.
  • لن نسمح بعودة الأيام السابقة وإضاعة المكاسب التي حصل عليها شعبنا.
المصدر : الجزيرة