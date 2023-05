زيلينسكي خطيبا في القمة العربية بجدة.. ماذا قال؟

سُلطت الأضواء الإقليمية والدولية على القمة الـ32 لزعماء دول الجامعة العربية التي انطلقت ظهر اليوم الجمعة، بسبب مشاركة لم تكن معلنة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ومع حلول صباح القمة اليوم، خطف الرئيس الأوكراني الأضواء في جدة، مع تداول وسائل إعلام سعودية ودولية أنباء عن قدومه إلى المدينة الساحلية في غرب المملكة، لحضور القمة العربية.

وتعد هذه الزيارة الأولى التي يُجريها زيلينسكي إلى الشرق الأوسط منذ بدء الحرب مع روسيا في فبراير/شباط 2022.

وعبر تويتر، أعلن زيلينسكي أن هدفه من المشاركة بقمة الجامعة العربية هو تعزيز العلاقات الثنائية وعلاقات أوكرانيا مع العالم العربي.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه "سيقدم صيغته للسلام المكونة من 10 نقاط وسيسعى لإشراك أكبر عدد ممكن من البلدان، فضلا عن بحث حماية الجالية المسلمة في شبه جزيرة القرم بأوكرانيا".

وكان لافتا أن رئيس القمة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، منح زيلينسكي فرصة إلقاء كلمة في بداية القمة.

Beginning my first-ever visit to the Kingdom of Saudi Arabia to enhance bilateral relations and Ukraine’s ties with the Arab world. Political prisoners in Crimea and temporarily occupied territories, the return of our people, Peace Formula, energy cooperation. KSA plays a…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 19, 2023