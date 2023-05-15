الانتخابات التركية تتصدر منصة تويتر عربيا

تصدرت وسوم مختلفة عن الانتخابات التركية، اليوم الاثنين، موقع التواصل الاجتماعي تويتر عربيا لليوم الثاني، في اهتمام واسع ومستمر بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت أمس الأحد.

ورصدت وكالة الأناضول هذا التفاعل في عدد من الدول العربية بعد إجراء الانتخابات، التي حقق فيها تحالف الجمهور بقيادة حزب العدالة والتنمية أغلبية برلمانية، في حين تأجل الحسم في التنافس الرئاسي إلى جولة ثانية تجري يوم 28 مايو/أيار المقبل، بحسب النتائج الأولية.

وفي الإمارات، تصدر وسم (هاشتاغ) الرئيس أردوغان ترتيب الوسوم الأكثر تداولا بتويتر، وكان الترند الأول سياسيا بتغريدات تجاوزت 215 ألفا ولا تزال التغريدات فيه مستمرة، في حين حل وسم الانتخابات التركية الثاني.

وفي مصر، تصدر وسم الرئيس أردوغان ترتيب الوسوم الأكثر تداولا بتويتر، وتلاه وسم الانتخابات التركية في المرتبة الثانية، بأكثر من 213 ألف تغريدة للأول و80 ألفا للثاني، حتى الساعة 10:39 بتوقيت غرينتش ولا يزال التغريد مستمرا تحت الوسمين.

وفي قطر، تصدر وسم أردوغان ترتيب الوسوم الأكثر تداولا بتويتر، وحل وسم الانتخابات التركية بالمرتبة الثانية.

أما في المغرب، فحل وسم أردوغان في المرتبة الأولى بترتيب الوسوم الأكثر تداولا بتويتر بأكثر من 216 ألف تغريدة، كما حل الوسم نفسه بالمرتبة الأولى في الأردن حتى ظهر اليوم الاثنين، ولا يزال متصدرا.





وفي البحرين، تصدر وسم أردوغان أيضا ترتيب الوسوم الأكثر تداولا في تويتر بتغريدات تجاوزت 214 ألفا، ولا يزال التغريد مستمرا، في وقت تصدر فيه الوسم ذاته في العراق بتغريدات تجاوزت 215 ألفا، ولا تزال التغريدات مستمرة.

وفي اليمن -الذي يشهد أزمات وصراعات مسلحة منذ سنوات- اهتم قطاع كبير من المواطنين بهذا الحدث، وجاء وسم الانتخابات التركية في المرتبة الثانية.

ويتنافس على منصب الرئاسة كل من الرئيس التركي مرشح تحالف "الجمهور" رجب طيب أردوغان الذي يطمح إلى الفوز بولاية ثانية وأخيرة بعد تحول البلاد إلى النظام الرئاسي، ومرشح تحالف "الشعب" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف الأجداد سنان أوغان، وكان مرشح حزب البلد محرم إينجه قرر الخميس الماضي الانسحاب من السباق الرئاسي.