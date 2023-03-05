تركيا تعلن ارتفاعا جديدا لعدد قتلى زلزال كهرمان مرعش

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أمس السبت، ارتفاع حصيلة الوفيات عقب الزلزال الكبير الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا إلى 45 ألفا و986 شخصا في تركيا لوحدها.

وفي مؤتمر صحفي عقده في إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في ولاية هاتاي جنوب تركيا، قال صويلو إن حصيلة الوفيات تحت الأنقاض وفي المستشفيات عقب الزلزال بلغت 45 ألفا و986 شخصا، بينهم 4 آلاف و267 سوريا وذلك في تركيا لوحدها.

وبإضافة أحدث رقم معلن لضحايا الزلزال في سوريا، وهو 5 آلاف و914 قتيلا، يرتفع عدد القتلى الإجمالي في البلدين ليقارب 52 ألفا.

وأشار وزير الداخلية التركي إلى تسجيل 13 ألفا و72 هزة ارتدادية عقب الزلزالين العنيفين اللذين وقعا في ولاية كهرمان مرعش.

وفي السادس من فبراير/شباط الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية بعضها متوسط الشدة. وأودت الكارثة التي كان مركزها ولاية كهرمان مرعش، بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وملايين المتضررين، كما خلَّفت دمارا ماديا ضخما في 11 ولاية تركية.

ويقطن عدد كبير من اللاجئين السوريين في الولايات الجنوبية من تركيا والتي شهدت أضرارا كبيرة جراء الزلزال، وذلك لقربها من بلادهم، مما يُفسّر عدد الضحايا المرتفع بينهم في تركيا إضافة إلى الضحايا في سوريا.