لجنة الانتخابات في تركيا تعتمد ترشيح أردوغان وكليجدار لخوض سباق الرئاسة

وافقت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا على طلبي ترشيح الرئيس رجب طيب أردوغان وزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو، لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو/أيار المقبل.

ولفتت اللجنة اليوم الأحد إلى أنها دققت في طلبات الترشيح المقدمة من قبل الأحزاب السياسية حتى 23 مارس/آذار الجاري، في إطار الجدول الزمني المحدد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.





وبحسب نص القرار الذي نشرته اللجنة عبر موقعها الإلكتروني، فقد تبين أنه لا يوجد أي نقص في أوراق المرشح رجب طيب أردوغان الذي تم ترشيحه من قبل كتلتي حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، وهي حليف لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يرأسه أردوغان في إطار "تحالف الشعب".

كما أشارت اللجنة إلى عدم وجود نقص في أوراق المرشح كمال كليجدار أوغلو الذي تم ترشيحه من قبل كتلتي حزب الشعب الجمهوري وحزب الجيد.

ووافق أعضاء اللجنة العليا بالإجماع على طلبي ترشيح أردوغان وكليجدار أوغلو.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أعلنت رسميا إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البلاد يوم 14 مايو/أيار المقبل، وحددت يوم 28 من الشهر نفسه موعدا لإجراء الجولة الثانية في حال لم يتم الحسم في الجولة الأولى.