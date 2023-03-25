زلزال جديد يضرب ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا

ضرب زلزال آخر بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر اليوم السبت ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن الزلزال وقع في قضاء "أكين أوزو" بولاية كهرمان مرعش وعلى عمق 7 كيلومترات.

وأمس الجمعة، ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات ولاية كهرمان مرعش، وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان أن الزلزال سجل على عمق 7.34 كيلومترات تحت الأرض في منطقة غوكسون التابعة للولاية.

وهذا رابع زلزال يضرب ولاية كهرمان مرعش منذ أول أمس الخميس.

وكان زلزالان مدمران بقوة 7.7 و7.6 درجات على مقياس ريختر ضربا في السادس من فبراير/شباط الماضي جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا، تلتهما آلاف الهزات.

وأسفر الزلزالان عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.





وأعلنت الحكومة التركية أن حجم الأضرار بلغ 103.6 مليارات دولار، كما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان مناقصة لبناء 46 ألفا و327 منزلا بالمدن والقرى، في إطار جهود بناء منازل دائمة بمنطقة الزلزال.

وكان أردوغان وعد -في تصريحات له بعد أيام من زلزال كهرمان مرعش- بأنه في غضون عام واحد سيتم نقل المواطنين القاطنين في الخيام والمنازل سابقة التجهيز إلى شقق دائمة، وأفاد بأن أعمال تحديد حجم الأضرار على وشك الانتهاء في مناطق الزلزال.