أجواء التوتر تخيم على فرنسا.. تأجيل زيارة ملك بريطانيا إلى باريس بسبب المظاهرات ضد قانون التقاعد

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن زيارة الدولة التي كان سيقوم بها ملك بريطانيا تشارلز الثالث إلى فرنسا بين 26 و29 من الشهر الجاري ستؤجل حتى إشعار آخر، بعد أن دعت نقابات العمال إلى يوم آخر من الإضرابات والاحتجاجات على مستوى البلاد خلال فترة زيارته.

وكان من المقرر أن يقوم الملك تشارلز بأول زيارة دولة له بصفته ملكا إلى فرنسا في رحلة تستغرق ثلاثة أيام كانت ستبدأ يوم الأحد.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن استقبال ملك بريطانيا أثناء الاحتجاجات في البلاد أمر غير مسؤول، و"لذلك طلبنا تأجيل زيارته"، مشيرا إلى أنه سيتم التوافق بين الطرفين في الصيف المقبل على موعد جديد للزيارة.

وأوضح قصر الإليزيه في بيان أن التأجيل جاء بسبب الإعلان يوم أمس عن تنظيم يوم آخر من الاحتجاجات على مستوى البلاد على إصلاح نظام التقاعد يوم الثلاثاء المقبل وهو ما كان سيتزامن مع زيارة ملك بريطانيا.

وأعرب البيان عن تطلع الرئاسة الفرنسية للزيارة حال تهيؤ الظروف المواتية.

كما أعلن أعلن قصر باكينغهام الجمعة أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته كاميلا يأملان بزيارة فرنسا "فور إيجاد موعد" جديد لها بعد الاعلان عن ارجاء زيارتهما بسبب التظاهرات.

ومن جهته أعلن داونينغ ستريت أن ارجاء الزيارة تقرر بعد طلب وجهه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذا الصدد، بسبب حركة الاحتجاج الواسعة في فرنسا على إصلاح نظام التقاعد والتي شابتها أعمال عنف.

وقال ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن "القرار اتخذ بالتوافق بين كل الأطراف بعدما طلب الرئيس الفرنسي من الحكومة البريطانية إرجاء الزيارة".

في المقابل، أبقي على موعد زيارة الملك وزوجته الى ألمانيا.





مظاهرات جديدة

وكان الأمين العام للكونفدرالية الفرنسية للشغل قد دعا لتنظيم يوم تعبئة جديد يوم الثلاثاء المقبل للاحتجاج على نظام التقاعد الجديد داعيا ملايين العمال والشباب والمتقاعدين لمواصلة التعبئة.

هذا وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في حوار مع إحدى القنوات الفرنسية إن 441 من رجال الشرطة والدرك أصيبوا بجروح خلال المظاهرات المناهضة لقانون نظام التقاعد الجديد التي شهدتها البلاد الخميس وتخللتها أعمال عنف.

وأضاف دارمانان أن أجهزة الأمن الفرنسية أوقفت نحو 457 شخصا في جميع أنحاء فرنسا، داعيا جميع الفرنسيين إلى التنديد بالعنف ضد أفراد الشرطة والتخريب الذي تعرضت له مؤسسات حكومية عدة في محافظات مختلفة.

وأوضح أن الشرطة تعاملت مع عدد من أعمال العنف خلال تظاهرات الخميس، بينها 903 حالات إشعال نيران في الممتلكات وصناديق القمامة بالعاصمة باريس.





أكبر مظاهرات ضد قانون التقاعد

وكانت الكونفدرالية العامة للعمال أعلنت في بيان، اليوم، مشاركة 3.5 ملايين متظاهر في احتجاجات الخميس في جميع أنحاء البلاد بينهم 800 ألف في باريس.

وأكدت الكونفدرالية أن المشاركة في تظاهرات، الخميس، هي الأكبر منذ بدء الموجات الاحتجاجية ضد قانون التقاعد بباريس في 7 مارس/آذار الجاري.

من جهتها، تصر الداخلية الفرنسية على أن عدد المشاركين لم يصل إلى هذا الرقم، مشيرة إلى أنه تم تسجيل مشاركة 1.08 مليون شخص في احتجاجات الخميس، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.

يذكر أن المظاهرات في باريس انطلقت من ساحة باستيل، لمطالبة الحكومة والرئيس إيمانويل ماكرون بسحب قانون التقاعد الجديد الذي تم تمريره دون تصويت برلماني بعد تفعيل المادة 49.3 من الدستور.

ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة لماكرون، واتهموه بعدم الإصغاء للفرنسيين والعيش في برج عاجي.

وفي 16 مارس/آذار الجاري، أقرت الحكومة بموافقة الرئيس ماكرون مشروع قانون إصلاح سن التقاعد، دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية. ويشمل القرار رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.