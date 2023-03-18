بسبب تفش فيروسي متسارع.. ارتفاع قياسي لأسعار البيض في اليابان

شهدت أسعار البيض في اليابان ارتفاعا قياسيا، في ظل تفش متسارع لفيروس إنفلونزا الطيور وإعدام السلطات عددا قياسيا من الطيور بلغ 16 مليونا، وهو ما أثر سلبا على قطاع المطاعم.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن وزارة الزراعة قولها إن الدجاج الذي يضع البيض يشكل ما يصل إلى 90% من الطيور التي تُعدم، مما قلص إمدادات البيض وتسبب في ارتفاع الأسعار.

وانتشر فيروس إنفلونزا الطيور بوتيرة غير مسبوقة منذ بدء الموسم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع اكتشاف 80 حالة في مزارع دواجن في 26 مقاطعة من بين مقاطعات البلاد البالغ عددها 47 مقاطعة.

وحتى 2 مارس/آذار الجاري، كان سعر الجملة للكيلوغرام من البيض متوسط الحجم 335 ينا (2.4 دولار) في طوكيو، وهو أعلى سعر منذ عام 1993 عندما بدأت عملية توفير البيانات الرسمية.

وتتزايد المخاوف بشأن حدوث نقص في البيض، حيث اختار العديد من المطاعم تعليق تقديم الأطباق التي تعتمد على البيض.

ومن المتوقع أن تستغرق العملية 6 أشهر على الأقل حتى يعود المعروض من البيض إلى مستوياته السابقة.