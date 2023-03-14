بعد إعلان روسيا تمديدها 60 يوما.. المشاورات متواصلة بشأن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن "المشاورات" متواصلة بعدما اقترحت روسيا تمديد تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يوما فقط، بدلا من 120 يوما حسب ما جرت عليه الأمور منذ توقيع الاتفاق.

وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركي إن الأمم المتحدة ستفعل كل ما في وسعها للحفاظ على الاتفاق كما هو وضمان استمراره. مشيرا إلى أن "المشاورات" متواصلة مع جميع الأطراف وعلى كل المستويات.

وأمس الاثنين، أعلن سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي، بعد محادثات مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان في جنيف، أن موسكو لا تُعارض تمديدا جديدا لمبادرة البحر الأسود بعد انتهاء تمديدها الثاني يوم 18 مارس/آذار الجاري، لكن "لمدة 60 يوما فقط".

من جهتها، اعتبرت أوكرانيا أن تمديد الاتفاق 60 يوما "يتعارض" مع ما اتُفق عليه.

وفي السياق، أعلنت تركيا أنه جرى نقل 23.5 مليون طن حبوب على متن 790 باخرة عبر البحر الأسود، منذ توقيع الاتفاقية يوم 22 يوليو/تموز 2022 في إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية -الموقعة بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة- تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرقي أوروبا)، لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي أنذر بكارثة إنسانية.