إضرابات تتسبب في إلغاء عمليات طبية في بريطانيا ورحلات جوية بألمانيا

أُلغِيت آلاف العمليات الطبية في بريطانيا وتعطل عدد من الرحلات في مطارات عدة بألمانيا عقب إضرابات شملت البلدين للمطالبة بزيادة الأجور.

فقد بدأ الأطباء المبتدئون في إنجلترا اليوم الاثنين إضرابا عن العمل لمدة 72 ساعة في إطار نزاع طويل مع الحكومة لرفع أجورهم وتحسين ظروف عملهم.

ومن المتوقع أن يؤدي الإضراب إلى اضطراب في خدمة الصحة العامة، فقد ألغي عدد كبير من العمليات ومواعيد المرضى، وتأثر مرضى السرطان، في وقت تتنامى فيه قوائم الانتظار للحصول على العلاج.

واعتبر وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي الإضراب محبطا، بالمقابل أوضحت الرابطة البريطانية للأطباء أنه لم يكن أمام أعضائها خيار سوى اللجوء إلى الإضراب.

يأتي ذلك في وقت تجري فيه الحكومة محادثات مع عدد من ممثلي نقابات موظفي قطاع الصحة الذين علقوا إضراباتهم بغرض التفاوض من أجل التوصل إلى تسوية بشأن الأجور.

من جهة أخرى، نفذ العاملون في المطارات الألمانية إضرابات ليوم كامل للمطالبة بتحسين الأجور، حيث قالت نقابة "فيردي" العمالية إن الإضرابات ستشمل مطارات العاصمة برلين ومدنا بشمالي ألمانيا مثل هامبورغ وهانوفر وبريمن.

ويتوقع أن يكون لذلك تأثير على المطارات الأخرى، رغم محاولات السلطات للتوصل إلى حلول.

ودعت النقابة منسوبي الأمن وغيرهم من الموظفين إلى الإضراب عن العمل، كما نصحت المطارات المسافرين بالاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم للحصول على معلومات بشأن رحلاتهم.