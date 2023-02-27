إيران تعلن عن جولة حوار مرتقبة مع السعودية

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن العمل جار لعقد جولة جديدة من الحوار مع السعودية، في إطار الدور الذي يقوم به العراق.

وأضاف عبد اللهيان -في لقاء مع وسائل إعلام محلية- أن تطبيع العلاقات مع الرياض سيكون لصالح الطرفين ودول المنطقة، وأن بلاده ترحب بالحوار واستئناف العلاقات.

وأعرب عن أمل بلاده في تحقيق نتائج ملموسة وعملية في الجولة المقبلة من الحوار عبر اتخاذ إجراءات واضحة، وأكد أنه نُفذت بعض التفاهمات ولا يزال النقاش متواصلا بشأن قضايا أخرى.

وعبر وزير الخارجية الإيراني عن اعتقاده بأن الحوار مع السعودية سيؤدي إلى إيجاد أجواء مناسبة لإعادة فتح سفارتي البلدین في الوقت المناسب.

وكان عبد اللهيان قد التقى نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في منطقة البحر الميت بالأردن يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقال بعد ذلك في تغريدة على تويتر إن وزير الخارجية السعودي أكد له استعداد الرياض لاستمرار الحوار مع إيران.

وعقدت في الأشهر الأخيرة 5 جولات من المحادثات بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين بالعراق الذي يشترك في حدود مع البلدين.

وفي ختام الجولة الخامسة من المفاوضات في أبريل/نيسان الماضي، قال رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي إنه مقتنع بأن "التفاهم بات قريبا" بين الرياض وطهران القوتين اللتين تتهم كل منهما الأخرى بزعزعة استقرار الشرق الأوسط.

وعام 2016، قطعت السعودية وإيران العلاقات بعد أن هاجم محتجون السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد إثر إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر.

وأجرت القوتان المتنافستان مفاوضات أُعلن عنها أول مرة في أبريل/نيسان 2021.