"جبال من الأنقاض لا مثيل لها".. عدد قتلى الزلزال يتجاوز 50 ألفا في تركيا وسوريا

تجاوز عدد القتلى في تركيا وسوريا جراء الهزات الأرضية التي وقعت يوم السادس من فبراير/شباط الجاري 50 ألف قتيل، بعدما أعلنت تركيا مقتل أكثر من 44 ألفا في أحدث حصيلة معلنة.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) إن عدد القتلى من الهزات الأرضية في تركيا ارتفع إلى 44 ألفا و218 قتيلا، وذلك في ولايات كهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفا وديار بكر وأضنة وأدي يامان وعثمانية وهاتاي وكليس وملاطية وإيلازيغ.

وبإضافة أحدث رقم معلن في سوريا، وهو 5 آلاف و914 قتيلا، يرتفع عدد القتلى الإجمالي في البلدين متجاوزا 50 ألفا.

وأشارت "أفاد" -في بيان أصدرته- إلى تسجيل 9 آلاف و136 هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي كان مركزه ولاية كهرمان مرعش.





"جبال من الأنقاض"

كما أكدت أن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المناطق المتضررة بلغ 528 ألفا و146 شخصا.

ووفقا للأمم المتحدة، لم تكن كارثة الزلزال هي الأسوأ فقط في تاريخ تركيا من حيث عدد القتلى، وإنما أيضا من حيث كمية الأنقاض.

وقالت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركيا لويزا فينتون إن جبال الأنقاض "لم يسبق لها مثيل".

كما تفترض الأمم المتحدة أن 8.8 ملايين شخص سيتأثرون في سوريا بسبب الزلزال وتداعياته.

وفي السادس من فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة؛ مما أودى بحياة عشرات الآلاف، ومعظمهم في الجنوب التركي، إضافة إلى دمار هائل.