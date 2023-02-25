لا توجد دولة فيها جيشان.. ياسر العطا: يجب دمج الدعم السريع والحركات المسلحة بالجيش السوداني

قال عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ياسر العطا اليوم السبت إنه لا توجد دولة محترمة فيها جيشان، داعيا لدمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة داخل الجيش السوداني.

وأكد العطا في كلمة خلال مشاركته في احتفال زواج جماعي بولاية نهر النيل، تصميم الجيش على دمج قوات الدعم السريع وكل الحركات الموقعة على اتفاق السلام في القوات المسلحة.

وأضاف أن التهديد بامتلاك جيش خاص والتكسب الشخصي والاقتصادي قد يؤديان لانهيار الدولة السودانية. وشدد العطا على قدرة القوات المسلحة على بسط الأمن والسيطرة على أي أعمال تفلّت غير مسؤولة "لا قدر الله".

وتأتي هذه التصريحات وسط أنباء تتحدث عن خلافات بين الجنرالين عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي وقائد الجيش مع محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائبه في مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع.

وكانت مصادر قد كشفت قبل أيام عن أن البرهان يعتزم حل مجلس السيادة وتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسته، على أن يستمر في مهامه السيادية إلى حين التوافق على المستوى السيادي الجديد واختيار رئيس للوزراء، وذلك بهدف تقليص نفوذ حميدتي.

وكان الفريق ياسر العطا أقر بوجود خلاف بين قيادتي الجيش والدعم السريع وليس بين القوتين، مؤكدا أنه لن يحدث صدام بينهما.

وقال في حديث بثه تلفزيون السودان الرسمي الأسبوع الماضي "أطمئن الشعب السوداني بأنه لن يحدث أي صدام بين القوات المسلحة والدعم السريع".

وقال العطا إن "الخلاف بين البرهان وحميدتي سببه اختلاف في الرؤى السياسية"، حيث ترى قيادة قوات الدعم السريع تشكيل الحكومة بأي قوى محدودة، لكن الجيش يتمسك بحكومة ذات قاعدة عريضة وتوافق وطني واسع، لأن تشكيل حكومة ضعيفة وهشة سيكون مهددا للأمن القومي.