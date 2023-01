محبوه ينتظرون "معجزة".. فقدان الممثل البريطاني جوليان ساندز في جبال كاليفورنيا منذ أسبوع

لا يزال أثر الممثل البريطاني جوليان ساندز مفقودا منذ أسبوع في سلسلة جبال مغطاة بالثلوج في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وفي حين تتعثر عملية البحث عنه بسبب أحوال الطقس غير الملائمة، يُبقي محبو الفنان ومتابعوه الأمل قائما في العثور عليه.

وحسب تصريحات مارا رودريغيز الناطقة باسم مكتب قائد الشرطة المحلية في مقاطعة سان برناردينو لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن الممثل (65 عاما) -الذي سطع نجمه في فيلمي "روم ويذ إيه فيو" و"وورلوك"- قد "فُقد (…) على جبل بالدي" الجمعة الماضي.

ويُعدّ هذا الجبل -المسمى أيضا جبل سان أنطونيو، ويبلغ ارتفاعه 3068 مترا- أعلى قمة في سلسلة جبال سان غابرييل بالقرب من لوس أنجلوس.

وتشكّل المنطقة وجهة يقصدها عشاق الأنشطة المقامة في الهواء الطلق، لكن سلسلة العواصف التي ضربت كاليفورنيا أخيرًا أدت إلى تساقط كميات كبيرة من الثلوج، مما جعلها خطرة.

Actor Julian Sands, star of several Oscar-nominated films including "A Room With a View," has been missing for five days in the Southern California mountains, where he was hiking, authorities said Wednesday. https://t.co/XfC3NRdvXu — The Associated Press (@AP) January 19, 2023

مخاطر

وبدأت فرق إنقاذ عمليات بحث على الأرض الجمعة الماضي، لكنها اضطرت إلى تعليقها مساء السبت المضي بسبب مخاطر حصول انهيارات ثلجية.

وأوضحت الناطقة أن "عمليات البحث متواصلة وتُستخدَم فيها مروحيات وطائرات مسيّرة عندما تتيح الأحوال الجوية ذلك".

وأضافت "سنطلق عمليات بحث أرضية جديدة عندما يتحسن الطقس وعندما نستطيع ضمان سلامة فرقنا".

ويقيم جوليان ساندز -المولود في يوركشر (شمال إنجلترا)- في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وهو من هواة تسلّق الجبال.

ومن أبرز إنجازات ساندز في هذا المجال تسلقه سلسلة جبال الأنديس في مطلع تسعينيات القرن الماضي، ووجد نفسه عالقا فيها وسط عاصفة على ارتفاع يفوق 6 آلاف متر.

وفي عام 2020، قال لصحيفة "ذي غارديان" البريطانية إنه يجد السعادة "بالقرب من قمة جبل في صباح بارد جميل".

If they call off the search then we will all know. There was something so unique and enigmatic about Julian Sands. You could always see elements of his own nature in his performances. Really am hoping for a miracle. Not just a screen role. A genuinely kind human being. https://t.co/sOsZn3T9T8 pic.twitter.com/oO1NGDO5di — Graelwyn 💙💙💙#FBPE (@Graelwyn) January 20, 2023

تنبيه

كانت سلطات مقاطعة سان برناردينو توقعت الأسبوع الفائت عبر تويتر ظروفا جوية حادة، ونبهت الأربعاء من خطورة النزهات على جبل بالدي خلال هذه الفترة، حتى بالنسبة إلى المتمرسين، بسبب الرياح العاتية والجليد.

ونفذت وحدات الإنقاذ في الأسابيع الأخيرة نحو 12 عملية إنقاذ في المنطقة، ولقي شخصان -على الأقل- حتفهما بحوادث فيها، بينهما امرأة سقطت من ارتفاع يتجاوز 200 متر نتيجة انزلاقها على الجليد.

‘Doing what he loved best’: Last pictures actor Julian Sands sent to his grandson from snow-clad mountain peakhttps://t.co/SNq0XlJbop — Yahoo Entertainment UK (@YahooEntsUK) January 20, 2023

تفاعلات وأمل

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أعاد المتابعون نشر أخبار وتقارير متعلقة بعملية فقدان الفنان، عبر وسم #JulianSands.

Hope and thoughts going out to the family of my dear friend and wonderful actor, Julian Sands, who is missing on Mt. Baldy. Let’s all pray for a miracle. — Frank Marshall (@LeDoctor) January 19, 2023

وأعرب عدد من المعلقين عن حزنهم لعدم العثور عليه حتى الآن، معربين عن أملهم في أن يكون على قيد الحياة، وأن يعود إلى حضن عائلته.

So this time I really am off to bed, and I hope that when I wake up I read the news that this chap has been found alive, and is surrounded by his loving family.#JulianSands pic.twitter.com/yc7Q957bXu — Julia MorganScorpion (@MorganScorpion) January 20, 2023

وقال كاسيان ألويس (وهو أحد أصدقاء جوليان) لقد عرفت منذ الجمعة الماضي أن صديقي جوليان ساندز مفقود في جبل بالدي، "أشعر بخيبة أمل كبيرة"، مشيرا إلى أنه صديق مقرب جدا للعائلة، وكان مغامرًا في كل ما يفعله.

I’ve known since Friday that my friend Julian Sands has been missing on mt baldy. I’m devastated. A very close family friend who was an adventurer in everything he did. I’ve said many prayers. — cassian elwes (@cassianelwes) January 18, 2023

من جهته، كتب حساب صانع الأفلام والوثائقيات فرانك مارشال إن "كل الآمال والأفكار تذهب إلى عائلة صديقي العزيز والممثل الرائع جوليان ساندز، المفقود على جبل بالدي. فلنصل جميعًا من أجل معجزة".