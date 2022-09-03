ارتفاع عدد ضحايا فيضانات باكستان إلى 1265 قتيلا

قالت هيئة إدارة الكوارث الوطنية في باكستان إن 57 شخصاً لقوا حتفهم خلال الساعات الـ 24 الماضية في حوادث مرتبطة بالفيضانات المستمرة منذ شهرين، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1265 بينهم 441 طفلا، منذ بداية يوليو/ تموز الماضي وفق حصيلة رسمية.

وقد قرر رئيس الحكومة المحلية في السند، مراد علي شاه، الإبقاء على حالة الطوارئ المعمول بها مع استمرار تدفق مياه الفيضانات إلى هذه المنطقة التي تعد المنكوب الأول بين أقاليم البلاد، مع 502 وفاة بينها 38 حالة في آخر 24 ساعة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في عموم البلاد أكثر من 6 آلاف شخص منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، في حوادث مرتبطة بالسيول والفيضانات.

وقد طلبت وزيرة التغير المناخي شيري رحمن، من تركيا أمس الجمعة، إرسال وفد تقني للمساعدة في أعمال إغاثة متضرري السيول، وذلك خلال استقبالها وزيري الداخلية التركي سليمان صويلو، والبيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي مراد قوروم، اللذين يزوران البلاد للاطلاع على أعمال الإغاثة جراء الفيضانات والسيول.

وعلى صعيد الأضرار المادية، قالت مصادر محلية إن الأضرار طالت أكثر من 3451 كيلومترا من الطرق، و162 جسرا، و170 متجرا، و949 ألفا و858 مسكنا في جميع أنحاء باكستان.

وتسببت الأمطار الموسمية القياسية وذوبان الأنهار الجليدية بالجبال الشمالية في فيضانات أثرت على 33 مليون شخص، وهو ما دفع إسلام آباد إلى تشكيل هيئة عليا لتنسيق جهود الإغاثة اجتمعت اليوم في العاصمة للمرة الأولى بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف، من أجل تقييم الكارثة.