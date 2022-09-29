عاجل | ريا عن وزارة الخارجية الروسية: تسريب نورد ستريم حدث في منطقة تخضع لسيطرة الاستخبارات الأمريكية
29/9/2022-|آخر تحديث: 29/9/202210:07 AM (مكة المكرمة)
عاجل | ريا عن وزارة الخارجية الروسية: تسريب نورد ستريم حدث في منطقة تخضع لسيطرة الاستخبارات الأميركية
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المصدر : الجزيرة