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عاجل | ريا عن وزارة الخارجية الروسية: تسريب نورد ستريم حدث في منطقة تخضع لسيطرة الاستخبارات الأمريكية

29/9/2022-|آخر تحديث: 29/9/202210:07 AM (مكة المكرمة)

عاجل | ريا عن وزارة الخارجية الروسية: تسريب نورد ستريم حدث في منطقة تخضع لسيطرة الاستخبارات الأميركية

عاجل | رئيس لجنة الطاقة بمجلس الدوما الروسي: إصلاح خطي غاز نورد ستريم قد يستغرق أكثر من نصف عام

عاجل | مسؤول بالاتحاد الأوروبي: من المتوقع أن تبحث قمة الأسبوع المقبل تهديدات روسيا النووية والهجومات على نورد ستريم

عاجل | خفر السواحل السويدي: رصد تسرب للغاز في موقع رابع من أنبوب نورد ستريم في بحر البلطيق

المصدر : الجزيرة