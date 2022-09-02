قالت هيئة إدارة الأزمات في باكستان إن 19 شخصا لقوا حتفهم خلال 24 ساعة الماضية نتيجة الفيضانات التي غمرت ثلث مساحة البلاد.

وأعلنت الهيئة ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 1208 أشخاص، فضلا عن تدمير نحو مليون منزل بشكل كلي وجزئي، ونفوق أكثر من 800 ألف رأس ماشية.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن مساعدات إنسانية تقدمها قطر وتركيا وأوزبكستان ستصل اليوم الجمعة إلى مطارات باكستانية عدة.

وفي إقليم السند الأكثر تضررا بجنوب البلاد، تشكلت بحيرة على مساحة ألف كيلومتر مربع بسبب هطل الأمطار الموسمية. وأظهرت صور من الإقليم تضرر مساحات واسعة، وإغلاق الطرق، كما تسببت الأمطار الغزيرة في انقطاع التيار الكهربائي.

وتغمر المياه بعض أجزاء الإقليم، ولجأت مئات الأسر إلى الطرق التي أصبحت الأرض الجافة الوحيدة أمام كثيرين منهم.

وكانت السلطات في المناطق الجنوبية لباكستان حذرت من أن نهر السند قد يفيض، لأن روافده فاضت مياهها وتجاوزت الضفاف.





وتشهد باكستان زيادة في الأمطار بنسبة 190% على المتوسط في الأعوام الثلاثين الأخيرة، وقد زادت في إقليم السند -الذي يبلغ تعداد سكانه 50 مليون نسمة- 466% على المتوسط في الأعوام الثلاثين الأخيرة.

وجرفت الفيضانات منازل وشركات وبنية تحتية وطرقا، ودمرت المحاصيل المزروعة والمخزنة، وغمرت المياه نحو مليوني فدان من الأراضي الزراعية.

ودعت الأمم المتحدة إلى جمع 160 مليون دولار للمساعدة في ما وصفتها بأنها "كارثة مناخية غير مسبوقة".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 6.4 ملايين شخص بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.