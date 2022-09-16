روسيا تجري مناورات بحرية مشتركة مع دولة نووية في المحيط الهادي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سفن البحرية الروسية والبحرية الصينية تجري مناورات مشتركة في المحيط الهادي.

وقالت الوزارة في بيان لها "في إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري الدولي تقوم السفن الحربية التابعة للبحرية الروسية والقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني بالمناورة المشتركة الثانية في المحيط الهادي".

وذكر البيان أن تلك المناورات جاءت لـ"تعزيز تعاونهما البحري" كدليل على التقارب في مواجهة التوترات مع الغرب.

وتتمثل البحرية الروسية بمفرزة من سفن أسطول المحيط الهادي تتكون من الفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" وطرادات وكذلك ناقلة البحر المتوسط، ومن بحرية الجيش الصيني تشارك في المناورة كل من المدمرة "نيان تشانغ" والسفينة "يانغ تشن" وسفينة الإمداد "دونغ بينغهو".

وستعمل الأطقم الروسية والصينية على مناورات تكتيكية مشتركة، وستنظم الاتصالات بين سفن المجموعة، إضافة إلى إجراء سلسلة من التدريبات بإطلاق نيران المدفعية يرافقها تحليق مروحي.

وتتمثل مهام المناورات المشتركة في تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين، والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي، ومراقبة المنطقة البحرية، وحماية أهداف النشاط الاقتصادي البحري للبلدين، وفق البيانات الرسمية.

وتم تنفيذ أول مناورة مشتركة لسفن البحرية الروسية والبحرية الصينية في أكتوبر/تشرين الأول 2021.