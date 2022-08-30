عاجل| مقتدى الصدر يمهل التيار الصدري 60 دقيقة لإلغاء الاعتصام والانسحاب من البرلمان
30/8/2022-|آخر تحديث: 30/8/202201:09 PM (مكة المكرمة)
مقتدى الصدر: أعتذر للشعب العراقي الذي هو المتضرر الكبير مما يجري
مقتدى الصدر: العراق بات الآن أسيرا للفساد والعنف
مقتدى الصدر: الآن أنتقد ثورة التيار الصدري كما انتقدت ثورة تشرين
مقتدى الصدر: أشكر القوات الأمنية التي وقفت موقف الحياد مع كل الأطراف
مقتدى الصدر: أفراد الحشد الشعبي لا علاقة لهم بما يحدث
مقتدى الصدر: التيار منضبط ومطيع وأبرأ منه إذا لم ينسحب من أمام البرلمان خلال ساعة
مقتدى الصدر: على أنصار التيار الصدري الانسحاب تماما من أمام البرلمان وإلغاء الاعتصام
مقتدى الصدر: لو جرى حل الفصائل من قبل كما طالبنا مرارا لما وصلنا إلى المشهد الحالي
المصدر : الجزيرة