شبكة الجزيرة تقرر إحالة ملف جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.

شبكة الجزيرة: شكلنا تحالفا قانونيا دوليا يضم فريقنا القانوني وخبراء دوليين لإعداد ملف كامل لتقديمه للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.

شبكة الجزيرة تتعهد بتفعيل كل المسارات الممكنة لتقديم المسؤولين عن الاغتيال إلى منصات العدالة الدولية وأخذ جزائهم القانوني.