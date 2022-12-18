مستر أولمبيا.. المصري بيغ رامي يخسر اللقب وأنباء عن اعتزاله

بعد أداء مميز في النهائي ومنافسة شرسة مع عدد من لاعبي العالم، خسر بطل مصر في كمال الأجسام بيغ رامي لقبه "مستر أولمبيا".

وحصد بيغ رامي لقب "مستر أولمبيا" عام 2020، واحتفظ به خلال نسخة 2021، قبل أن يفقده في نسخة 2022.

وفي البطولة التي حصدها الإيراني هادي جوبان، حل البطل المصري في المركز الخامس في فئة الوزن المفتوح ببطولة مستر أولمبيا 2022، في النسخة التي أقيمت في مدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأميركية، خلال الفترة من 15 وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وشارك في هذه النسخة من بطولة مستر أولمبيا 2022، 33 لاعبا من 16 جنسية مختلفة بينهم 5 مصريين، وصل منهم 3 للعرض السري وهم: بيغ رامي ومحمد شعبان ومحمد إمبابي.

ووفق ما ذكرت صحيفة محلية فإن بيغ رامي (38 عاما) قرر اعتزال اللعب بشكل نهائي عقب خسارته اللقب العالمي.

ويتصدر الأميركي لي هاني ومواطنه روني كولمان قائمة الفائزين بلقب مستر أولمبيا، بواقع 8 ألقاب لكل منهما، ويقتسم النمساوي الأميركي أرنولد شوارزنيغر والأميركي فيل هيث المركز الثاني بـ7 ألقاب لكل منهما.

من بيغ رامي؟

رامي هو اسم الشهرة الذي أطلقه أهل قرية السبايعة بمحافظة كفر الشيخ شمال مصر على ممدوح محمد حسن السبيعي قبل أن يكتشف مدربه محمد سالم موهبته في رياضة كمال الأجسام مبكرا.

حصل رامي على العديد من البطولات على مستوى الجمهورية، وأنهى دراسته بالتخرج في معهد الخدمة الاجتماعية، وتفرغ للعمل كصياد يقضي أسابيع طويلة، حتى توفرت له فرصة احتراف في دولة الكويت، لكن كصياد وليس كلاعب كمال أجسام.

سافر بالفعل إلى الكويت وعرض عليه صديق العمل في إحدى صالات التدريب، وهناك اكتشفه مسؤولو النادي واهتموا به، ونجح بالفوز ببطولة الكأس الذهبية بالكويت عام 2012، وانطلق بعدها مباشرة إلى بطولة أولمبيا للهواة وفاز بالبطولة، ثم فاز ببطولة "نيويورك برو" (New York Pro) في العام نفسه.

وبدأ رامي مسيرته الاحترافية عام 2013 بفوزه بجائزة نيويورك برو، وكان وزنه حينها نحو 300 رطل.

شارك بيغ رامي في مسابقة "مستر أولمبيا" منذ عام 2013، وحصل على المركز الثامن، ثم المركز السابع عام 2014، والمركز الخامس عام 2015، وحل رابعا عام 2016، وفي عام 2017 جاء ثانيا، في حين حقق المركز السادس في نسخة 2018، ثم تم تتويجه باللقب عامي 2020 و2021.

ويعد بيغ رامي أول مصري وثاني عربي يفوز ببطولة "مستر أولمبيا"، بعد اللبناني سمير بنوت الذي نال اللقب عام 1983، وبات بيغ رامي أول بطل عربي وأفريقي يفوز بلقب مستر أولمبيا مرتين متتاليتين.