البرلمان الأوروبي يعلن تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب" وموسكو ترد

صنف الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، روسيا دولة راعية للإرهاب، وقال إن الهجمات العسكرية -التي تشنها موسكو على أهداف مدنية مثل البنية التحتية للطاقة ومستشفيات ومدارس وملاجئ في أوكرانيا- تنتهك القانون الدولي.

وأيد نواب البرلمان الأوروبي قرارا يصف روسيا بأنها دولة راعية للإرهاب.

وتعتبر الخطوة رمزية إلى حد كبير، إذ ليس لدى الاتحاد الأوروبي إطار عمل قانوني يدعم ذلك.

وفرض الاتحاد الأوروبي 8 حزم من العقوبات غير المسبوقة استهدفت صادرات النفط الروسية المهمة وكبار المسؤولين، منذ أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين قواته بشن الهجوم على أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي.

ويقول دبلوماسيون أوروبيون إن العمل جار لإعداد حزمة جديدة من العقوبات بعد أن أطلقت موسكو وابلا من الصواريخ والمسيّرات ضد بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا، وذلك بعد تكبدها خسائر في ساحة المعركة.

كما حث القرار الاتحاد الأوروبي على إدراج مجموعة "فاغنر" العسكرية والقوات الموالية للزعيم الشيشاني رمضان قديروف على قائمة العقوبات التي تطال المنظمات "الإرهابية".

I welcome @Europarl_EN decision to recognize Russia as a state sponsor of terrorism and as a state which uses means of terrorism. Russia must be isolated at all levels and held accountable in order to end its long-standing policy of terrorism in Ukraine and across the globe.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2022