اختتم أعماله بالدوحة.. الحوار الإستراتيجي بين قطر وأميركا يبحث علاقات البلدين والملف النووي وقضايا المنطقة

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إن المباحثات التي عقدت خلال الحوار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة ودولة قطر شملت تطورات الملف النووي الإيراني، وقضايا العراق وليبيا وأفغانستان وفلسطين.

وأضاف وزير الخارجية القطري -في ختام جلسات الحوار التي عقدت في الدوحة- أن الحوار الإستراتيجي السنوي بين قطر والولايات المتحدة منصة مهمة في العلاقات بين البلدين.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على أهمية الشراكة بين واشنطن والدوحة لحل الخلافات وإنهاء الصراعات الإقليمية والدولية.

وفي تغريدة على موقع تويتر تزامنت مع لقاءاته التي عقدها في الدوحة، قال بلينكن إن الحوار الإستراتيجي مع قطر هذا العام دليل على الشراكة القوية التي تجمع البلدين، مشددا على أن الحوار سيعزز تعاونهما المشترك في مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية.

وقال بلينكن إن بين الولايات المتحدة وقطر شراكة ثنائية وإقليمية أضحت عالمية أكثر فأكثر في مجالات متعددة.

وأضاف قال الوزير إن المرحلة الحالية هي ذروة العلاقات الأميركية القطرية، وأضاف نحن نتشارك في المنطقة وخارجها لحل الخلافات وإنهاء الصراعات وتعميق العلاقات الاقتصادية.

ووقع وزير الخارجية الأميركي اليوم مع نظيره القطري إعلان خطاب نوايا بشأن التعاون الثنائي في القضايا المتعلقة باستضافة كأس العالم، وذلك على هامش الحوار الإستراتيجي الخامس بين الولايات المتحدة وقطر.

وسيمكن هذا الإعلان البلدين من تبادل المعارف بشأن الاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم. كما سيسعى الجانبان إلى البناء على التقدم الذي تم إحرازه في كأس العالم 2022 لتعزيز إمكانية الوصول بشكل أكبر للمشجعين ذوي الاحتياجات الخاصة لحضور المباريات.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية القطري إن تنظيم كأس العالم لم يكن سببا وراء الإصلاحات التي حدثت في قطر أخيرا بل كان محفزا لها، مضيفا أن الإصلاح عملية مستمرة وغير مرتبطة بحدث معين، وتعكس رؤية القيادة في الدولة للتغيير ومواكبة المتغيرات في العالم.

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد استعرض مع وزير الخارجية الأميركي العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وأوجه تعزيزها، وذلك في لقاء جمعهما أمس في ملعب أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة.

وكانت الخارجية الأميركية قالت إن بلينكن سيتناول في محادثاته مع المسؤولين القطريين جملة من القضايا من بينها الصحة العالمية والمساعدات الإنسانية والتنمية الدولية والتعاون الأمني، إضافة إلى التجارة والاستثمار.

ووصل وزير الخارجية الأميركي إلى الدوحة أمس الاثنين، حيث تابع المباراة الافتتاحية للمنتخب الأميركي في بطولة كأس العالم. وأشاد بلينكن بجهود قطر في تنظيم كأس العالم، مؤكدا أنه متحمس لرؤية كيف تبني الرياضة جسور الثقافة.





وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الحوار الإستراتيجي في نسخته الخامسة يتناول 12 قضية رئيسية؛ هي الاستقرار الإقليمي، والتعاون الدفاعي، والصحة العامة، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة الاتجار بالبشر، وحقوق الإنسان، وتغير المناخ، وكفاءة الطاقة، والمساعدات الإنسانية، والاستثمار الإستراتيجي، والتعاون الاقتصادي، والتبادلات الثقافية والتعليمية.

ومن المقرر أيضا إعلان عدد من الشراكات وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم.

وقال ماجد الأنصاري مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري -في تصريح لوكالة الأنباء القطرية- إن احتفاء الجانبين مؤخرا بمرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما وتصنيف دولة قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتعاون الوثيق بين البلدين دليل على الإرادة المشتركة للدفع بالعلاقات إلى آفاق أرحب.