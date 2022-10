تركيا تكشف عن زورق مسيّر مضاد للغواصات

تعمل تركيا على تصنيع نسخة مطورة من زورق "أولاق"، الذي يعد أول زورق مسيّر مسلح تنتجه البلاد لتلبية احتياجات قواتها البحرية.

وتتميز النسخة المطورة من "أولاق" بأنها مضادة للغواصات، إضافة إلى قدراتها الوظيفية والمسلحة، وفقا لما أعلنته شركة "أريس" التي تعمل على إنتاج هذه الزوارق بالتعاون مع شركة "ميتيكسان"، تحت إشراف هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية.

وقال أونور يلدريم ممثل شركة "أريس" -في حديث لوكالة الأناضول التركية الرسمية- إن الشركة عززت قدرات هذه الزوارق على حمل الأسلحة والذخائر، فبينما كانت النسخة الأولى تحمل طنين فقط فإن النسخة المطورة ستتمكن من حمل نحو 5 أطنان.

وأضاف أن النسخة المطورة يمكنها القيام بحماية الموانئ وتنفيذ مهام حربية على سطح المياه، كما يمكنها أيضا حمل حمولة تستخدم في الدفاع عن الغواصات تحت سطح المياه.

The Electronic Attack configuration of the ULAQ Armed Unmanned Naval Vehicle, developed in cooperation with Meteksan Defense and Ares Shipyard, has been displayed for the first time!#ULAQ #Turkey #Meteksan #Aresshipyard pic.twitter.com/4qmXWQTIG1

— International Defence Analysis (@Defence_IDA) October 21, 2022