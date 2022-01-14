أوكرانيا تعلن عن هجوم سيبراني كبير على مواقع إلكترونية حكومية

قالت وزارة التربية والعلوم الأوكرانية إن هجوما سيبرانيا واسعا تعرضت له مواقع حكومية منها وزارتا الخارجية والطوارئ.

وأعلنت الوزارة على صفحتها في فيسبوك أن موقعها الرسمي "مغلق مؤقتا بسبب الهجوم الشامل الذي وقع ليل الـ14 من يناير/كانون الثاني".

كما تعذّر الدخول أيضا إلى مواقع وزارات أخرى، منها وزارة حالات الطوارئ، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت الوزارة أن الهجوم تبنّته منظمة "أون أوبا القومية الأوكرانية المتطرفة".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية عبر "تويتر" إنهم يعملون على استعادة الأنظمة بعد الهجوم السيبراني الواسع الذي استهدف مواقع حكومية.

بدوره، أعلن جهاز الاستخبارات الأوكراني -في بيان- أن الهجوم المعلوماتي الكبير لم يسفر عن أي تسرب لبيانات شخصية، مؤكدا بدء التحقيقات.

من جهته، قال الاتحاد الأوروبي إنه يحشد "جميع موارده" لمساعدة أوكرانيا في أعقاب الهجوم الذي أصاب مواقع إلكترونية حكومية.

وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل أن ممثلي اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعا عاجلا لمناقشة الهجوم الذي قال إنه "يستحق الإدانة".