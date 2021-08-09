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حادث الناقلة الإسرائيلية.. قوات خاصة بريطانية في اليمن لمطاردة منفذي الهجوم

دول غربية تتهم طهران بالوقوف وراء مهاجمة الناقلة الإسرائيلية في خليج عمان (رويترز)
دول غربية تتهم طهران بالوقوف وراء مهاجمة الناقلة الإسرائيلية في خليج عمان (رويترز)
8/8/2021

أفاد موقع "إكسبرس" (Express) البريطاني بأن لندن أرسلت قوات خاصة إلى اليمن بهدف ملاحقة منفذي الهجوم بطائرة مسيرة على الناقلة الإسرائيلية "ميرسر ستريت" في خليج عُمان يوم 30 يوليو/تموز الماضي.

وذكر الموقع البريطاني في تقرير له أن مجموعة تضم 40 من عناصر القوة الجوية الخاصة وصلت أول أمس السبت إلى مطار الغيضة في محافظة المهرة شرقي اليمن، حيث يساعدهم موظفون محليون متعاونون مع وزارة الخارجية البريطانية على ملاحقة مرتزقة تابعين لجماعة الحوثي، والذين يعتقد بأنهم المسؤولون عن الهجوم على الناقلة، التي كانت تقوم برحلة من تنزانيا إلى دولة الإمارات.

ويضم فريق الكوماندوز (القوات الخاصة) البريطاني وحدة للحرب الإلكترونية، وتتجلى مهمتها في مراقبة الاتصالات.

وتنسق القوات الخاصة البريطانية التي وصلت إلى اليمن مع قوات العمليات الخاصة التابعة للجيش الأميركي، والتي توجد في المنطقة قبل وصول الفريق البريطاني.

وشدد الموقع على وجود مخاوف من أن طهران سلمت للحوثيين طائرة مسيرة بعيدة المدى هاجمت "ميرسر ستريت"، موضحا أن الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية تعتقد أن الطائرة بعيدة المدى أُطلقت من الشرق اليمني.

وكان قائد القوات المسلحة البريطانية الجنرال نيك كارتر دعا الدول الغربية إلى الرد على الهجوم على الناقلة الإسرائيلية، الذي أودى بحياة جندي بريطاني سابق وبحار روماني.

وبالإضافة إلى إسرائيل، اتهمت بريطانيا والولايات المتحدة طهران بالوقوف وراء الهجوم، وهو ما نفته الخارجية الإيرانية، محذرة من أن "الرد سيكون بقوة وحزم على أية مغامرة محتملة".

المصدر : إكسبرس + الجزيرة

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