حادث الناقلة الإسرائيلية.. قوات خاصة بريطانية في اليمن لمطاردة منفذي الهجوم

أفاد موقع "إكسبرس" (Express) البريطاني بأن لندن أرسلت قوات خاصة إلى اليمن بهدف ملاحقة منفذي الهجوم بطائرة مسيرة على الناقلة الإسرائيلية "ميرسر ستريت" في خليج عُمان يوم 30 يوليو/تموز الماضي.

وذكر الموقع البريطاني في تقرير له أن مجموعة تضم 40 من عناصر القوة الجوية الخاصة وصلت أول أمس السبت إلى مطار الغيضة في محافظة المهرة شرقي اليمن، حيث يساعدهم موظفون محليون متعاونون مع وزارة الخارجية البريطانية على ملاحقة مرتزقة تابعين لجماعة الحوثي، والذين يعتقد بأنهم المسؤولون عن الهجوم على الناقلة، التي كانت تقوم برحلة من تنزانيا إلى دولة الإمارات.

ويضم فريق الكوماندوز (القوات الخاصة) البريطاني وحدة للحرب الإلكترونية، وتتجلى مهمتها في مراقبة الاتصالات.

المطار الذي وصل إليه الجنود البريطانيون في محافظة المهرة يستخدم كقاعدة عسكرية للقوات السعودية منذ سنوات. — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) August 8, 2021

وتنسق القوات الخاصة البريطانية التي وصلت إلى اليمن مع قوات العمليات الخاصة التابعة للجيش الأميركي، والتي توجد في المنطقة قبل وصول الفريق البريطاني.

وشدد الموقع على وجود مخاوف من أن طهران سلمت للحوثيين طائرة مسيرة بعيدة المدى هاجمت "ميرسر ستريت"، موضحا أن الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية تعتقد أن الطائرة بعيدة المدى أُطلقت من الشرق اليمني.

وكان قائد القوات المسلحة البريطانية الجنرال نيك كارتر دعا الدول الغربية إلى الرد على الهجوم على الناقلة الإسرائيلية، الذي أودى بحياة جندي بريطاني سابق وبحار روماني.

وبالإضافة إلى إسرائيل، اتهمت بريطانيا والولايات المتحدة طهران بالوقوف وراء الهجوم، وهو ما نفته الخارجية الإيرانية، محذرة من أن "الرد سيكون بقوة وحزم على أية مغامرة محتملة".