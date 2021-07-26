تغذية التمساح وأخطاء النهضة وخاتمة الربيع العربي.. المنصف المرزوقي يتحدث عن قرارات قيس سعيد

تحدث الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي عن الأزمة السياسية التي دخلتها تونس الليلة، بعد قرار الرئيس الحالي قيس سعيد تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة الحكومة.

وقد دان المرزوقي بشدة قرارات الرئيس سعيد واعتبرها انقلابا على الثورة والدستور، وطالب الشعب التونسي بإفشال هذا الانقلاب.

وقال المرزوقي في كلمة وجهها للشعب التونسي إن ما وقع الليلة انقلاب وخرق للدستور. وأضاف "سعيّد خرق الدستور الذي أقسم عليه وأعطى لنفسه كل السلطات".

وذكر أن سعيّد اعتبر نفسه رئيس الجهاز التنفيذي (رئيس الحكومة) والقاضي الأول.

وحذر المرزوقي من أنه إذا نجح الانقلاب سيتدهور الوضع الاقتصادي والصحي أكثر،

واصفا الرئيس سعيد بأنه أصبح أكبر مشكلة لتونس، وفق تصريحاته.

وفي حديث للجزيرة قال المرزوقي "هذا فشل لكل المنظومة وإذا نجح الانقلاب فالمنقلبون لا يملكون حلولا".

وأشار إلى أن الحسابات الخاطئة للنهضة هي التي جعلت سعيد في وضع يمكنه من الانقلاب على الدستور.

وتابع "حذرت حركة النهضة من إستراتيجية تغذية التمساح وهو الآن بصدد أكلهم وأكل تونس"، وقال "ما نراه الآن هو خاتمة تصفية الربيع العربي… هذا الرئيس لم يأخذ هذه القرارات إلا ووراءه قوى تحميه وتحرضه".

قرار إقليمي

وأضاف المرزوقي "هناك قرار إقليمي بتصفية الربيع العربي وتصفية مكتسبات الثورات".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن مساء الأحد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وتعهد بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع "الساعين للفتنة".

وقال الرئيس التونسي في كلمة بثها التلفزيون إنه أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.

وجاء في كلمة سعيد "قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعيّنه".

وأعلن سعيّد هذه الإجراءات بموجب الفصل 80 من الدستور، عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج، في حين تُواجه البلاد أزمة صحّية غير مسبوقة بسبب تفشّي فيروس كورونا وصراعات على السلطة.

من جانبه، اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس قيس سعيد "بالانقلاب على الثورة والدستور".

وشدد على أن البرلمان في حالة انعقاد دائم، نظرا لحالة الطوارئ، وسيواصل عمله بشكل طبيعي.

وذكّر بأن الدستور يفرض أن يكون مجلس النواب في انعقاد دائم ويمنع حل الحكومة.