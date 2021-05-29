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السودان.. رئيس لجنة فض اعتصام القيادة العامة يؤكد حاجتهم لدعم فني لفحص الجثامين

نبيل أديب: اللجنة تحقق بجريمة سياسية فيما ستكون نتائج التحقيق قانونية (الجزيرة)
نبيل أديب: اللجنة تحقق بجريمة سياسية فيما ستكون نتائج التحقيق قانونية (الجزيرة)
29/5/2021

قالت لجنة التحقيق في عملية فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني في الثالث من يونيو/حزيران 2019 – بمؤتمر صحفي اليوم الجمعة- إن اللجنة تمكنت من الاستماع لإفادات 3 آلاف شاهد في عملية فض الاعتصام، وتملك بين يديها 300 فيديو له علاقة بالعملية التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المعتصمين.

وقال رئيس اللجنة نبيل أديب -في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد 20 شهرا من تشكيل اللجنة- إن ما رآه الناس من حادثة عملية فض الاعتصام ما هو إلا قمة جبل الجليد، حسب تعبيره، ومضى إلى القول إن وصول اللجنة إلى عدد الضحايا يتوقف على حصولها على الدعم الفني المتعلق بتشخيص الجثامين. ونوه أديب إلى أن اللجنة تحقق بجريمة سياسية، فيما ستكون نتائج التحقيق قانونية.

وكان مسلحون يرتدون زيا عسكريا قد فضوا في يونيو/حزيران 2019 اعتصاما مطالبا بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 11 إبريل/نيسان 2019.

وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة، في حين قدرت قوى إعلان الحرية والتغيير -وهي قائدة الحراك الشعبي آنذاك- العدد بـ 128.

وحمّلت قوى التغيير المجلسَ العسكري -الذي كان يتولى السلطة حينها- مسؤولية فض الاعتصام، في حين قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض.

وفي سبتمبر/أيلول 2019، أصدرت الحكومة قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث فض الاعتصام.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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