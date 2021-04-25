البث الحي
أخبار|سودان

السودان.. حضور عسكري روسي متزايد بقاعدة شمال بورتسودان

قالت مصادر عسكرية سودانية للجزيرة إن سفينة استطلاع روسية ستصل إلى ميناء بورتسودان شمالي السودان في الأيام المقبلة.

جانب من قاعدة فلامينغو السودانية التي وصل إليها جنود ومعدات عسكرية روسية في الأسابيع الأخيرة (مواقع التواصل الاجتماعي)
جانب من قاعدة فلامينغو السودانية التي وصل إليها جنود ومعدات عسكرية روسية في الأسابيع الأخيرة (مواقع التواصل الاجتماعي)
25/4/2021-|آخر تحديث: 25/4/202103:41 PM (مكة المكرمة)

قالت مصادر عسكرية مطلعة للجزيرة إن الأسابيع الماضية شهدت حضورا روسيا عسكريا ملحوظا في قاعدة فلامينغو على البحر الأحمر شمالي مدينة بورتسودان. وكانت الخرطوم وموسكو وقعتا على مسودة اتفاق لإقامة مركز لوجستي للبحرية الروسية في السودان يمكن أن يضم سفنا نووية.

وتفيد المصادر نفسها بأن نحو 70 من أفراد البحرية الروسية، من بينهم 10 ضباط، يقيمون بصفة دائمة في القاعدة، كما جلبت تلك القوات تعزيزات شملت منصات إطلاق صواريخ، وناقلات جنود، ونصبت رادارا، ومنعت القوات السودانية من الاقتراب من مناطق تمركزها. وأضافت المصادر السابقة أن سفينة استطلاع روسية ستصل إلى الميناء السوداني في الأيام المقبلة.

وكان مجلس الدفاع والأمن السوداني (أعلى هيئة أمنية في البلاد) نفى قبل أسبوع الأنباء المتداولة بشأن إنشاء قاعدة روسية في البلاد، وقال إنها معلومات غير دقيقة، غير أنه لم يقدم أي تفاصيل بهذا الشأن.

وفي آخر فبراير/شباط الماضي أوردت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، نقلا عن بيان من الأسطول الروسي، أن الفرقاطة "أدميرال غريغوروفيتش" (Admiral Grigorovich) وصلت إلى ميناء سوداني تعتزم روسيا إقامة قاعدة بحرية فيه، وأضاف البيان أن هذه أول سفينة حربية روسية تدخل ميناء بورتسودان.

مسودة اتفاق

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقرّ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان يمكنها استقبال السفن التي تعمل بالطاقة النووية. ووقتئذ نشرت موسكو مسودة اتفاق مع الخرطوم تسمح لها بتأسيس مركز لوجستي للبحرية الروسية في السودان يستوعب ما يبلغ 300 جندي وموظف، ويمكن أن يستوعب سفنا مزودة بتجهيزات نووية.

وجاء في المسودة أن القاعدة الروسية في السودان "ستلبي أهداف الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، ولن تستخدم في مواجهة الدول الأخرى". وأضافت المسودة أنه يمكن استخدام القاعدة في الإصلاحات وتجديد الإمدادات لأفراد فريق السفن الروسية، وأنه يحق للجانب السوداني "استخدام منطقة الإرساء بالاتفاق مع الجهة المختصة من الجانب الروسي".

كما تحدثت عن إمكانية بقاء 4 سفن حربية بحد أقصى في القاعدة البحرية، بما في ذلك السفن البحرية المزودة بنظام الدفع النووي بشرط مراعاة معايير السلامة النووية والبيئية، ونصّت مسوّدة الاتفاق أيضا على أنه يحق لروسيا أن تنقل عبر مرافئ السودان ومطاراته "أسلحة وذخائر ومعدات" ضرورية لتشغيل هذه القاعدة البحرية.

ويذكر النص أن الاتفاق الروسي السوداني سيكون نافذا مدة 25 عاما، وسيُجدد تلقائيا بعد مرور 10 أعوام إذا لم يطلب أي من الطرفين إنهاءه قبل ذلك.

يشار إلى أن موسكو تتطلع إلى زيادة نفوذها في أفريقيا التي تتمتع بثروة معدنية كبيرة ولديها أسواق مربحة محتملة للأسلحة روسية الصنع، وكانت استضافت السلطات الروسية عام 2019 في مدينة سوتشي الروسية أول قمة بين روسيا وأفريقيا.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

المزيد من أخبار

"باري".. زوجان من إيران يبحثان عن ابنهما المفقود في أثينا

"باري".. زوجان من إيران يبحثان عن ابنهما المفقود في أثينا

"رمضان في القدس".. بهجة الطقوس الشعبية في أم المدائن المقدسة

epa07561045 Palestinian worshipers pray outside of the Dome of the Rock at the al-Aqsa mosque compound, during the first Friday prayers of the Muslims' Holy month of Ramadan in Jerusalem, 10 May 2019. Israeli authorities allowed access to Jerusalem for women and children, limiting the age of men to those over 40. Muslims around the world celebrate the holy month of Ramadan by praying during the night time and abstaining from eating, drinking, and sexual acts daily between sunrise and sunset. Ramadan is the ninth month in the Islamic calendar and it is believed that the Koran's first verse was revealed during its last 10 nights. EPA-EFE/ALAA BADARNEH (وكالة الأنباء الأوروبية)

قتلى في هجمات جديدة.. قائد القوات الأميركية يعلن بدء انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان

سكوت ميلر يتحدث في مؤتمر صحفي في كابل قبل سنتين (رويترز)

كورونا.. الاتحاد الأوروبي يساعد الهند في مواجهة الكارثة وأرقام قياسية جديدة في البرازيل

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ناشونال إنترست: ما الدولة التي سيكون جيشها الأقوى بالعالم عام 2030؟

الجيش الصيني يستعرض صواريخه الحديثة (الفرنسية)

ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول لحم البقر ولحم الخروف؟

“ما جرى قرب ديمونة سيعيدها لرشدها”.. إيران تهدد إسرائيل بردود صادمة إذا استمرت في سياساتها العدائية

رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري (الجزيرة)

العراق.. فاجعة حريق مستشفى بغداد تطيح بوزير الصحة والسلطات تحقق في أسباب الحادثة

عراقيون في النجف يترحمون على 3 من ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب (الأناضول)