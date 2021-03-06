سيجري التصويت في سويسرا على مبادرة شعبية لحظر النقاب، تحظى بدعم حزب الشعب وعدد من السياسيين الليبراليين والمقربين من اليسار.

من المقرر أن يصوّت السويسريون -غدا الأحد- في استفتاء على حظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة، والذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه يستهدف النقاب، ذلك لأن رؤية منقبات يعدّ أمرا نادرا في الشوارع السويسرية.

والتصويت سيتم على مبادرة شعبية تقضي بحظر كامل أغطية الوجه، وهي المبادرة التي تحظى بدعم واسع من حزب الشعب السويسري، لكن بعض السياسيين الليبراليين والمقربين من اليسار انضموا للمدافعين عن المبادرة بدعوى حماية حقوق الإنسان.

وبموجب نظام الديمقراطية المباشرة المطبق في سويسرا، تحدث عمليات الاستفتاء والتصويت الشعبي كل بضعة أشهر على المستوى المحلي والإقليمي والوطني، إذ يمكن طرح أي مسألة لتصويت وطني إذا حصلت على 10 آلاف توقيع، في البلد الثري الذي يبلغ عدد سكانه 8.6 ملايين نسمة.

وتعارض الحكومة والبرلمان في سويسرا فرض حظر على ارتداء النقاب على المستوى الوطني، وقد أطلقت الحكومة في المقابل مشروعا مضادا غير مباشر ينص على إلزام الجميع بالكشف عن وجوههم للسلطات عند الضرورة للتحقق من هويتهم، كما في النقاط الحدودية.

وفي انتظار نتيجة تصويت السويسريين، فإن أوضاع النقاب في الدول الأوروبية تتفاوت بين الحظر الشامل والحظر الجزئي.

يصوت السويسريون الأحد في استفتاء لحظر "إخفاء" الوجه في الأماكن العامة، مع أن رؤية مسلمات منقبات يعد أمرا نادرا في الشوارع السويسرية. التفاصيل ⬇️⬇️⬇️https://t.co/1xaz5pI4un #فرانس_برس ✍️ روبن ميلارد pic.twitter.com/3wYoH70qoj — فرانس برس بالعربية (@AFPar) March 6, 2021

الحظر الكلي

فرنسا

كانت فرنسا أول بلد أوروبي يمنع النقاب في الأماكن العامة عقب إصدار قانون العام 2010، و"الذي يحظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة". ويطبق هذا القانون في الشوارع والمتاجر والإدارات، وكذلك في وسائل النقل العام ومباني البلدية ودور السينما.

ويفرض هذا القانون -الذي صادقت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2014- غرامة تصل إلى 150 يورو في حال مخالفة بنوده.

وفي ما يتعلق بوضع الحجاب (الذي يغطي الرأس دون الوجه)، فلا يجوز للتلميذات في المدارس العامة وضع أي دلالات أو ارتداء أي ملابس تظهر "الانتماء الديني ظاهريا" بموجب قانون العام 2004، لكن هذا الحظر لا ينطبق على الجامعات، وأما مسألة وضع الحجاب البسيط في الشركات، فهي غير محسومة من الناحية القانونية.

النمسا

دخل قانون يحظر كل أشكال إخفاء الوجه في الأماكن العامة بالنمسا -ويستهدف النقاب- حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر/تشرين الثاني 2017، وينص على تغريم كل من يخالفه بما يصل إلى 150 يورو.

وكانت المحكمة الدستورية النمساوية رفضت في نهاية عام 2020 قانونا طرح في عام 2019، يمنع الفتيات من وضع الحجاب في الحضانات والمدارس الابتدائية.

بلجيكا

جرى حظر النقاب في الأماكن العامة ببلجيكا منذ عام 2011، ويتعرض المخالفون لهذا الحظر لعقوبة تصل إلى السجن 7 أيام و/أو غرامة تتراوح بين 15 و25 يورو. وأقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذا الحظر في يوليو/تموز 2017.

بلغاريا

صدر قانون في بلغاريا عام 2016 "يحظر ارتداء الملابس التي تخفي الوجه جزئيا أو كليا في الأماكن العامة" إلا لأسباب صحية أو مهنية. وفرض القانون غرامة على من يخالف هذا الحظر بقيمة 200 ليفا (قرابة 102 يورو)، وترتفع الغرامة إلى 1500 ليفا (767 يورو) عند تكرار مخالفة.

الدانمارك

دخل قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في الدانمارك حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018، ويعاقب من ينتهك هذ الحظر بغرامة قيمتها ألف كرونة (130 يورو)، وقد تصل إلى 10 آلاف كرونة (1300 يورو) في حال تكرار المخالفة.

الحظر الجزئي

ألمانيا

منذ عام 2017، تحظر ألمانيا على الموظفات الحكوميات والجنديات اللواتي يجب أن تكون وجوههن مكشوفة كليا كجزء من واجباتهن، ارتداء النقاب. إلا أن النقاب يبقى غير محظور في الأماكن العامة، ولكن القانون يلزم النساء المخفية وجوههن بكشفها في حال التحقق من الهوية.

وفي التعليم الرسمي، حظرت بعض الولايات الألمانية ارتداء النقاب، في حين يختلف الأمر من ولاية لأخرى بالنسبة لوضع المدرّسات الحجاب الذي لا يغطي الوجه.

وقبل 6 سنوات، قيّدت المحكمة الدستورية في ألمانيا الحظر المفروض على المدرّسات، لتجعله يقتصر على حالات التهديد المؤكد لحسن سير المدرسة.

هولندا

يمنع قانون صدر في أغسطس/آب 2019 ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية والمؤسسات العامة والمستشفيات ووسائل النقل العام في هولندا، مع فرض غرامة تبلغ 150 يورو على المخالفين، إلا أن النقاب لا يزال مسموحا به في الشوارع.

النرويج

حظر هذا البلد الأوروبي ارتداء النقاب منذ الأول من أغسطس/آب 2018 في كل المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة في مختلف المستويات الدراسية، بما في ذلك العاملون في دور الحضانة.

إيطاليا

يحظر إقليمان في إيطاليا -هما لومبارديا وفينيتو- ارتداء النقاب في المستشفيات والمؤسسات العامة.

السويد

منذ عام 2003، يحظر النقاب داخل المدارس إذا كان يتعارض مع التواصل بين التلاميذ والأساتذة، أو إذا كان يشكل خطرا (في المختبر أو في ملعب)، أو إذا كان ينتهك قواعد النظافة العامة، لكن يظل مسموحا به في أي مكان آخر.