النوروز عيد مهم يحتفل به الملايين في العراق وتركيا وإيران إلى أجزاء من جنوب ووسط آسيا

تجمع أكراد عراقيون يحملون المشاعل على قمة جبل عقرة مساء السبت للاحتفال بعيد النوروز.

ويقول عبد العزيز رمضان، أحد المحتفلين بالمناسبة، إن هذا اليوم يمثل بداية فصل الربيع ورأس السنة الفارسية وهو يوم عيد مهم في الثقافة الكردية؛ إذ يرمز للحرية وإنهاء الاستعباد.

ويضيف "عيد النوروز هو عيد قومي وتاريخي بالنسبة للكرد، فهو رمز الحرية بدءا بقصة القائد الكردي كاوا الحداد، الذي قام بمحاربة الملك الظالم وإحلال الحرية على شعبه؛ لذلك نحن الكرد نحتفل بـ20 مارس/آذار بليلة عيد النوروز، حيث نأتي إلى قمة هذا الجبل؛ جبل عقرة، ونشعل النار كإشارة إلى الحرية والخلاص من الظلم والاستعباد".

والنوروز عيد مهم يحتفل به الملايين في مختلف أرجاء العالم من تركيا والعراق إلى أجزاء من جنوب ووسط آسيا.

النوروز عيد قومي وتاريخي بالنسبة للكرد (الأناضول)

وتجمع عدد أقل من الناس على قمة الجبل هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، ويقول رمضان إن إجراءات العزل العام، التي تتخذها السلطات في كردستان العراق أدت إلى انخفاض العدد هذا العام.

ويتابع "بالتأكيد الأعداد قليلة، وذلك بسبب الإجراءات، التي قام بها إقليم كردستان بالطبع هناك مخاوف، الأعداد قليلة والناس الذين خرجوا هنا كلهم يحملون أقنعة ويحرصون على أنفسهم قدر الإمكان".

وأُطلقت الألعاب النارية في سماء ليلا استكمالا للاحتفال.