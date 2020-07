بعد صدمة "أنا مش كافر"..الانتحار أحدث صور الاحتجاج بلبنان

كسر صوت رصاصة الهدوء الذي كان يسعى له رواد أحد المقاهي في شارع الحمرا الشهير (وسط بيروت) صباح الجمعة الماضي.

الرصاصة صدرت من مسدس كان يحمله المواطن اللبناني "علي"، الذي اختار إطلاق النار على نفسه بعد أن ترك وراءه 3 رسائل واضحة؛ الأولى علم لبناني، والثانية إفادة رسمية تفيد بخلو سجله العدلي من أي جرائم، والثالثة عبارة "أنا لست كافر"، التي دونها على العلم والإفادة لتأكيد الرسالة السياسية من وراء قرار انتحاره.

وهزت حادثة انتحار "علي" المجتمع اللبناني، كونها واحدة من 4 حالات انتحار عرفها لبنان خلال الأيام القليلة الماضية، لكن حادثة "علي" كانت الأكثر وقعا، حيث تفاعل معها محتجون في الشارع، كما تفاعل نشطاء وسياسيون ومشاهير عبر منصات التواصل، وردوا على وسم #أنا_مش_كافر بعبارات عديدة منها: "الجوع كافر"، و"السياسي قاتل".

كما سخر آخرون من عبارات رددها سياسيون لبنانيون مؤخرا، ومن بينها عبارة للرئيس اللبناني ميشال عون مفادها أنه "لا أحد يموت من الجوع".

ويرى خبراء أن حالات الانتحار التي سجلت مؤخرا في لبنان أعطت مؤشرا على أن الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تعصف بالبلاد تجاوزت الخطوط الحمراء بالنسبة لكثير من اللبنانيين، الذين باتوا يرزحون تحت وطأة الغلاء والفقر والبطالة، في وقت يرى فيه هؤلاء أن هناك انسدادا في الأفق على أي حلول ممكنة، أقله في الوقت الراهن.

وسجلت الأيام القليلة الماضية عدة حالات انتحار، ذُكر أنها مرتبطة بالضائقة الاجتماعية والمعيشية التي تعيشها البلاد.

وتعليقا على تصاعد هذه الظاهرة، تقول المستشارة والمعالجة النفسية ميسون حمزة إن الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها أفراد في المجتمع قد تكون عبارة عن تراكمات تزيد منسوب الاكتئاب؛ وبالتالي قد تصل إلى الانتحار.

وأوضحت ميسون حمزة للجزيرة نت أنه ليس كل شخص يعاني من التشاؤم أو الضائقة قد يقدم على الانتحار، مشيرة الى أن هذا الفعل يكون لدى الأشخاص الذين سُدت في وجوههم السبل، ويحاولون البحث عن حل آخر يتمثل في إشباع الأنا لديهم عبر اللجوء للانتحار.

وتابعت أن المنتحرين لا يقدمون على فعلتهم فجأة، بل تسبق ذلك إشارات وأفكار سوداوية متراكمة، ويتخللها ضغط أو ضائقة معينة تجعل الفرد عاجزا عن تفسير ما يحدث نتيجة المسؤوليات المختلفة الملقاة عليه.

ورأت أن الضائقة الاقتصادية تدخل ببعدها النفسي بما تعرف بمنظومة الأمان لدى الفرد، مشيرة إلى أن تهديد هذه المنظومة يزيد الاكتئاب، ويصل بالإنسان إلى اليأس.

Ali has not committed suicide. Ali has been killed. #انا_مش_كافر pic.twitter.com/iAJDbyQWpU

— Rayne choumane (@RayaneSh23) July 3, 2020