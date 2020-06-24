شاهد.. نائب الرئيس الأميركي "تظاهر بالرشاقة" فسقط على سلّم الطائرة

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لسقوط مايك بنس نائب الرئيس الأميركي وهو يصعد الطائرة أمس الثلاثاء متجها إلى ويسكونسن، مما أثار تفاعلات ساخرة.

وقام بنس البالغ من العمر 61 عاما بالصعود على سلم الطائرة في مشهد يوحي بالخفة والرشاقة وصغر السن، لكنه تفاجأ بوقوعه على آخر السلم قبل وصوله إلى باب الطائرة، وقام بالاستناد إلى يديه والقيام سريعا، ثم قام بالتلويح لمن يقفون أسفل الطائرة بأنه بسلام.

وقد علق أحدهم قائلا "الجميع معرضون للسقوط على السلم، صعودا أو نزولا، عاجلا أو أجلا، أنا مسرور لأنه لم يصب بأذى".

كما علق الكاتب والمعلق السياسي توني سكوارتس "تفسيري عن تعثر بنس وهو يصعد السلم إلى الطائرة دون وعي أنه لم يرغب في أن ينظر إليه على أنه أكثر شبابا أو تنسيقا من ترامب، هذا تملق من مستوى جديد كليا".

أما المحلل السياسي بالمر ريبورت فقال "قد يعتقد أي شخص أن ترامب قد أخبر بنس أن يسقط على السلالم بمثل هذا الشكل، للتخلص من مشهد عدم قدرة ترامب على السير على المنحدر".