في 3 سنوات.. محمد بن سلمان ينفق 70 ألف دولار على ألعاب الإنترنت

كشف موقع "دوت إي سبورتس" المتخصص في ألعاب الإنترنت أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنفق قرابة 70 ألف دولار خلال ثلاث سنوات على المشاركة في لعبة "باتل باس" (Battle Pass) على الإنترنت، ليكون من أكبر المنفقين على هذه المنصة.

وأضاف الموقع في تقريره أن محمد بن سلمان أنفق أكثر من 6000 دولار على بطاقة مسابقة "إنترناشيونال 2020 باتل باس" في "لعبة دوتا 2" (Dota 2).

وقال التقرير إن محمد بن سلمان بهذا القدر من الإنفاق ولعبه المستمر قام بالفعل بإيصال حسابه المسمى "Purrrrrfect Devil Angel Yukeo" إلى المستوى 14 ألفا و430، وهو أعلى بأكثر من 4000 نقطة مقارنة باللاعب صاحب المركز الثاني.

وأضاف الموقع أن هذا الأمر ليس جديدا بالنسبة لولي عهد السعودية، إذ أنفق في السنوات الثلاث الماضية مبلغا إجماليا قدره 69 ألفا و494 دولارا على "باتل باس" وحدها، وحقق رقما قياسيا في هذه اللعبة بوصوله إلى المستوى 175 ألفا في العام 2017.

وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي كان نشطا على منصة "ستيم" للألعاب منذ فبراير/شباط 2011 تحت اسم "عبد الله آل سعود"، ولعب أكثر من 10 آلاف مباراة فاز في 51% منها.

بعد هزيمة النظام السعودي

في الحرب التي خاضها بالوكالة

ضد إيران في سوريا..

وهزيمته المذلة في اليمن..

دعونا نستذكر غزوة محمد بن سلمان ضد طهران

والتي سحق فيها جيشهم..

واعتقل خلالها قادتهم..

ورفع العلم السعودي فوق رؤوسهم..

لكنها كانت غزوة على بلاي ستيشن😅 pic.twitter.com/QqwT6eJI12 — نحو الحرية (@hureyaksa) January 2, 2019

وتشير الإحصائيات المتوفرة في المنصة إلى أن محمد بن سلمان أمضى أكثر من تسعة آلاف ساعة في لعبة "دوتا"، وأكثر من 550 ساعة في لعبة "تيم فورترس 2" (Team fortress 2).

وإضافة إلى اللعبتين المذكورتين واللتين أمضى فيهما أغلبية الوقت قضى محمد بن سلمان خمس ساعات و38 دقيقة في لعبة "ريزدنت إيفل 5" (Resident Evil 5)، وساعتين و47 دقيقة في لعبة "بورتال2" (Portal 2)، وساعتين و29 دقيقة في لعبة "لفت 4 ديد 2" (Left 4 dead 2).

يشار إلى أن لولي العهد السعودي ماضيا طويلا مع عشق ألعاب الفيديو، فقد سبق أن نشرت مجلة "لوبوان" الفرنسية في مارس/آذار الماضي أن سلمان بن عبد العزيز لما كان حاكما للرياض عاتب ابنه محمد ولي العهد الحالي عندما كان عمره 17 عاما، وذلك لولعه بتمضية وقته في ألعاب الفيديو وعدم الاهتمام بالدراسة.