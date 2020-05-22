"النظام الصحي منهار".. تحذير أممي من انتشار كورونا باليمن والحكومة تقر بالعجز

قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن نظام الرعاية الصحية باليمن قد انهار فعليا، وإن المنظمة تتعامل مع فرضية أن فيروس كورونا قد تفشى على نطاق واسع في البلاد.

وأوضح ينس لايركه المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في إفادة بجنيف أن "منظمات الإغاثة في اليمن تعمل على أساس أن هناك تفشيا محليا في أنحاء البلاد".

وأضاف "نسمع من الكثير منهم أن اليمن على الحافة الآن. الوضع مقلق بشدة وهم يتحدثون عن أن النظام الصحي انهار فعليا".

وأشار لايركه إلى أن موظفي الإغاثة قالوا إنهم يضطرون لرفض مساعدة الناس، لأنهم لا يملكون ما يكفي من الأكسجين الطبي أو إمدادات كافية من معدات الوقاية الشخصية.

وصرح بأن رحلة طيران تنقل موظفي إغاثة دوليين هبطت في عدن يوم الثلاثاء بعد فتح المجال الجوي بالتناوب، وأضاف أن مواطنين يمنيين يقومون بمعظم العمل الميداني.

وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" الخيرية أمس إن المركز الرئيسي لعلاج كورونا في جنوب اليمن والذي تديره رصد ما لا يقل عن 68 وفاة خلال نحو أسبوعين.

وأقر وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي بعجز الحكومة اليمنية عن مواجهة تفشي فيروس كورونا في ظل ما وصفه بعراقيل المجلس الانتقالي وتستر جماعة الحوثيين.

ووصف الحضرمي الحوثيين بأنهم انتهجوا "نهج إيران بالتستر غير المبرر وغير المسؤول على حالات واسعة لكورونا في مناطق سيطرتهم".

كما أشار إلى عراقيل المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا جراء استمرار تمرده المسلح في العاصمة المؤقتة.

الأوضاع تزداد سوءا في اليمن مع انتشار كورونا واستمرار المعارك (رويترز)

تحذير حقوقي

من جهتها، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من خطر متزايد يواجهه النازحون باليمن في ظل تفشي فيروس كورونا. وقالت المنظمة إن أكثر من نصف مليون شخص يواجهون الخطر مع اقتراب المعارك من المخيمات المكتظة بالنازحين في مأرب شمالي اليمن.

وحذرت المنظمة من أنه في ظل الأزمة الإنسانية القائمة باليمن والنظام الصحي المتدهور والتهديد الوشيك بتفشي الكوليرا، يواجه النازحون في مأرب تهديدا مزدوجا يتمثل في تجدد القتال وانتشار فيروس كورونا.

كما أشارت إلى أن الخطر متزايد أيضا على ملايين اليمنيين الذين تعتمد حياتهم على الإغاثة، في ظل تقلص المساعدات الخارجية.

وطالبت المنظمة أطراف النزاع في اليمن بحماية المدنيين والعمل مع المانحين لمنع وقوع ما وصفتها بكارثة كبرى.

وكشفت أحدث بيانات نشرتها منظمة الصحة العالمية مساء أن السلطات اليمنية أبلغت المنظمة بأنها رصدت 184 حالة إصابة وثلاثين وفاة بالفيروس. لكن لايركه قال إن "العدد الفعلي أعلى بكثير قطعا".

وأضاف أن الأمم المتحدة تقول إنها ستسعى لجمع ملياري دولار لليمن للحفاظ على استمرار برامج الإغاثة حتى نهاية العام الجاري.