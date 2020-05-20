"اتفاق عالمي".. متى يبدأ عيد الفطر هذا العام؟

شادي عبد الحافظ

كل عام، ينتظر المسلمون حول العالم إعلان الهيئات الشرعية المختصة لمواعيد رؤية هلال شهر شوال، ويخرج المختصون للبحث عن الهلال قبل غروب شمس يوم 29 من رمضان، كل في دولته.

وكان هناك شبه إجماع عربي حول موعد صيام رمضان هذا العام، حيث بدأ الجمعة 24 أبريل/ نيسان مما يجعل يوم الرؤية هو الجمعة 22 مايو/أيار، ولكن بعض الدول (سلطنة عمان والسودان والمملكة المغربية والكثير من الدول الأفريقية) بدأت صيامها السبت 25 أبريل/نيسان، مما يعني أن يوم الرؤية خاصتها سيكون السبت 23 من الشهر الجاري.

رؤية الهلال

ويعتمد التقويم الإسلامي لتحديد موعد بداية الشهور الهجرية على معيار الرؤية، وقد تختلف بعض الدول في آلية الرؤية، فقد يشترط البعض رؤية الهلال بالعينين المجردتين، ويسمح البعض الآخر بالتلسكوب كأداة رؤية، ويسمح فريق ثالث للحسابات الفلكية بالتدخل.

ومن المعروف أن دورة القمر تبدأ بوقوف القمر إلى جوار الشمس، قبلها يكون القمر أسفل الشمس في الأفق الغربي، ثم يقف إلى جوارها لحظة الاقتران، ثم يتخطاها للأعلى، ويحدث هذا الاقتران في تمام الساعة 20:39 بتوقيت الدوحة يوم الجمعة 22 مايو/أيار.

يعني ذلك أن القمر سيكون بالأساس أسفل الأفق عند خروج المختصين للرؤية في الدول التي ستحاول رؤية الهلال يوم الجمعة، الأمر الذي يجعل الرؤية مستحيلة، وبالتالي فإن هذه الدول -بحسب إعلان دار التقويم القطري- ستتم عدة رمضان 30 يوما وتكون غرة شوال الأحد 24 مايو/ أيار.

أما بالنسبة للدول التي ستخرج لرؤية الهلال يوم السبت فإن هناك إمكانية كبيرة لرؤية الهلال بالعينين المجردتين بعد غروب الشمس، ومن التلسكوب سيكون واضحا، مما يعني ترجيحا أنها ستعلن اليوم التالي غرة شهر شوال، والذي سيوافق 24 مايو/أيار أيضا، وبالتالي تتفق الدول العربية من جديد.

الحسابات الفلكية الدقيقة لهلال شوال 1441هـ تؤكد استحالة رؤية الهلال بعد غروب شمس الجمعة

اتفاق عالمي

وبحسب مركز الفلك الدولي، فإن هذا التوافق قد يكون عالميا، لأن رؤية الهلال ستكون مستحيلة أو غير ممكنة في كل أنحاء العالم مساء الجمعة 22 مايو/أيار، مما يعني أن دول العالم التي ستخرج للرؤية ستعلن اليوم التالي متمما لشهر رمضان.

وكذلك فإن رؤية الهلال ستكون ممكنة السبت 23 مايو/أيار، سواء عبر العينين المجردتين أو عبر التلسكوب، في كل دول العالم، مما يعني أنها ستميل إلى اعتبار اليوم التالي غرة شهر شوال.

ويتفق مجلس الإفتاء الأوروبي مع هذه النتائج، حيث أعلن في بيان صادر مؤخرا أن الحسابات الفلكية الدقيقة لهلال شوال 1441هـ تؤكد استحالة رؤية الهلال بعد غروب شمس الجمعة، ويمكن رؤيته السبت 23 مايو/أيار في الأميركتين وأفريقيا والشرق الأوسط ومعظم أوروبا.