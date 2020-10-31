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بالفيديو.. سيارة تقتحم الحواجز المحيطة بالحرم المكي

الجهات الأمنية بمكة باشرت التحقيق (مواقع التواصل)
الجهات الأمنية بمكة باشرت التحقيق (مواقع التواصل)
31/10/2020

اقتحمت سيارة، اليوم السبت، الحواجز المحيطة بالحرم المكي الشريف بعد خروجها عن مسارها، واصطدمت بأحد أبواب المسجد الحرام.

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصيرا، يظهر سيارة رمادية اللون تقتحم الحواجز الموزعة بالساحات الخارجية بالحرم، قبل اصطدامها بإحدى البوابات.

ودفعت الحادثة الغريبة من نوعها إلى إجراء التحقيق حولها، وفق ما ذكر سلطان الدوسري المتحدث باسم إمارة مكة المكرمة، في تغريدة نشرها حساب الإمارة في تويتر.

وقال الدوسري إن الجهات الأمنية بمكة تُباشر التحقيق بحادثة ارتطام مركبة بأحد أبواب المسجد الحرام، نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية بأحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية للحرم.

وأكد عدم إصابة أي شخص بأذى، وأن المقبوض عليه مواطن بحالة غير طبيعية، وجار إحالته للنيابة العامة، دون تفاصيل أخرى حول دوافع الحادثة.

وتصدر وسم #سيارة_تقتحم_الحرم، لأكثر من 7 ساعات، قائمة الأكثر تداولا على منصة تويتر في المملكة.

 

المصدر : وكالات

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