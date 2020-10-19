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السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)
الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)
18/10/2020

أصدر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز سلسلة أوامر ملكية أمس الأحد، تضمنت إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وعضوية 20 آخرين من علماء الدين في البلاد.

واشتملت الأوامر الملكية على تشكيل مجلس الشورى برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، بحيث يضم 150 عضوا، وتمتد ولايته 4 سنوات.

وتضمنت الأوامر تعيين الشيخ غيهب الغيهب مستشارا بالديوان الملكي، وتعيين الشيخ خالد بن عبد الله بن محمد اللحيدان رئيسا للمحكمة العليا.

ومجلس الشورى في السعودية يماثل البرلمان في الدول الأخرى، ويعينه الملك، وقراراته ليست نهائية بل تحتاج إلى موافقة الملك.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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