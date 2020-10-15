بلغت عددا قياسيا.. إسرائيل توافق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة

وافقت لجنة التخطيط في وزارة الدفاع الإسرائيلية الخميس على خطط لبناء 3071 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ليرتفع عدد الوحدات التي تمت الموافقة عليها خلال يومين إلى نحو 5 آلاف.

كما بلغت أعداد المستوطنات التي وافقت إسرائيل على بنائها خلال 2020 إلى أكثر من 12 ألفا، وهو عدد قياسي، وفق ما أفادت به حركة "السلام الآن".

وقالت الحركة الإسرائيلية التي تراقب النشاط الاستيطاني الخميس؛ إن أحدث دفعة من الموافقات الإسرائيلية على نحو 5 آلاف وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية، جعلت 2020 "عاما قياسيا" في حجم البناء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت موافقة لجنة التخطيط بوزارة الدفاع خططا لبناء 3071 وحدة استيطانية جديدة، مما يرفع عدد الوحدات التي حصلت على الضوء الأخضر خلال اجتماع اللجنة خلال يومين إلى 4948.

وقالت حركة "السلام الآن" لقد "أحصينا منذ مطلع العام وحتى الآن الموافقة على (بناء) 12 ألفا و159 وحدة"، مشيرة إلى احتمال أن تجتمع لجنة التخطيط للموافقة على بناء عدد إضافي من الوحدات الاستيطانية قبل نهاية العام.

وتأتي الموافقات الأخيرة بعد أقل من شهر على توقيع إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات.

إحدى المستوطنات الإسرائيلية جنوب القدس (الجزيرة)

تعهدات وانتقادات

وكانت إسرائيل تعهدت بتعليق خططها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، مما جعل المسؤولين الإماراتيين يستشهدون بهذه الخطوة في محاولة للتخفيف من حجم الانتقادات الموجهة لاتفاق التطبيع في العالمين العربي والإسلامي.

وقالت حركة "السلام الآن" "في الوقت الذي تم تعليق الضم بحكم القانون، يبدو من الواضح أن الضم الفعلي لتوسيع المستوطنات مستمر"، معتبرة أن "هذه الموافقات وضعت حدا لأي تكهنات حول تجميد فعلي للاستيطان".

من جانبه، عبر مجلس المستوطنات في الضفة الغربية عن "سعادته" بالموافقات، وقال المجلس إن "البناء لا يمكن أن يكون ورقة مساومة في اتفاقات السلام أو غيرها".

وأكد المجلس -في بيان- ضرورة "أن يستمر البناء في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) وغور الأردن، بحرية ودون شروط أو موافقة دبلوماسية".

في المقابل، أدانت الخطوة الإسرائيلية كل من الرئاسة الفلسطينية ووزارة الخارجية الأردنية، الأربعاء.

وباستثناء القدس، يعيش أكثر من 450 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة التي بُنيت على أراضي الفلسطينيين الذين يبلغ تعدادهم نحو 2.8 مليون نسمة.