العملات المشفرة تخسر تريليوني دولار منذ أكتوبر

خسر سوق العملات المشفرة تريليوني دولار من قيمته منذ ذروته في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 مع تفاقم عمليات البيع المكثفة، حسبما ذكرت منصة كوين جيكو.

بيتكوين

وانخفضت بتكوين بأكثر من 8.32% في تداولات اليوم إلى 67281 وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس/ آب 2024، وفق منصة كوين ماركت كاب.

وهبط أيضا سعر إيثر -ثاني أكبر عملة رقمية في العالم- نحو 6.23% إلى 1977 دولارا.

ويعد انخفاض إيثر إلى ما دون مستوى 2000 دولار هو الأول ⁠منذ مايو/أيار من العام الماضي.

وجاء أحدث تراجع في العملات الرقمية سريعا وقويا، ويقول محللون إنه نتج عن ترشيح كيفن وارش لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) المقبل، بسبب التوقعات بأن ينتهج سياسة التشديد النقدي.

وقال مانويل فيليغاس فرانشيسكي من فريق أبحاث ‌الجيل القادم لدى "بنك يوليوس باير" إن :"السوق تخشى أن يتبنى (وارش) نهجا متشددا. (كما أن) تقلص الميزانية العمومية لن يوفر أي عوامل داعمة للعملات المشفرة".

وينظر إلى العملات الرقمية على ‌نطاق واسع على أنها مستفيدة من الميزانية العمومية الكبيرة، إذ تميل إلى الارتفاع عندما يضخ البنك المركزي الأمريكي سيولة في أسواق المال، وهو أمر يعزز الأصول التي تتسم بالمضاربة.

وفقدت العملات المشفرة نحو نصف تريليون دولار تقريبا من قيمتها السوقية في أقل من أسبوع مع تصاعد عمليات بيعها، خاصة عملة بتكوين.