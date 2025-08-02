بدء ضخ الغاز من أذربيجان نحو سوريا بتمويل قطري

أفاد مراسل الجزيرة ببدء ضخ الغاز من أذربيجان إلى سوريا عبر الأراضي التركية لدعم شبكات الكهرباء في سوريا.

وقال وزير الطاقة السوري محمد البشير إنّ الخط سيمكن من توريد 6 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، وستكون البداية بتوريد 3.4 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً قادمةً من أذربيجان مروراً بتركيا، وذلك ضمن اتفاق تعاون مدعوم بمساهمة كريمة من دولة قطر.

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وأضاف أن تدشين خط الغاز -الذي يربط سوريا بأذربيجان مروراً بالأراضي التركية- يشكل خطوة إستراتيجية على طريق تعزيز أمن الطاقة في البلاد، ويسهم بشكل مباشر في تحسين التغذية الكهربائية وزيادة ساعات التشغيل بمحطات التوليد، مما ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي والمعيشي، ويدعم جهود عودة المهجرين لمناطقهم، وفق ما نقلت وكالة سانا.

واتجه البشير بالشكر للدول الشريكة في هذا الإنجاز (أذربيجان وتركيا وقطر) على مواقفها "الأخوية الداعمة لسوريا".

كما عبّر معاون وزير الطاقة السوري عن شكر بلاده للدوحة على مساعدتها للشعب السوري.

ومن جانبه قال المدير العام لشركة الغاز السورية يوسف اليوسف إنّ هذه الكميات من الغاز ستُنتج نحو 900 ميغاواط من الكهرباء يوميًا، مما يرفع عدد ساعات تشغيل الكهرباء في سوريا إلى 10 ساعات يوميا.

واعتبرت وزارة الطاقة السورية، السبت، البدء في تزويد البلاد بالغاز الأذربيجاني عبر تركيا وبتمويل قطري، خطوة نحو تعزيز التعاون الإقليمي ودعم البنية التحتية في المنطقة.

وأقيم حفل بهذه المناسبة بولاية كيليس التركية بمشاركة وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، ونظيره السوري البشير، ووزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكاييل جباروف، ورئيس صندوق قطر للتنمية فهد حمد السليطي، وممثلين عن الدول المشاركة بالمشروع.

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وقال إلشاد نصيروف نائب رئيس شركة النفط الأذربيجانية (سوكار) -لرويترز اليوم السبت- إن أذربيجان ستصدر 1.2 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى سوريا من حقل شاه دنيز للغاز في بحر قزوين، والذي تديره شركة "بي بي".

وقال وزير الاقتصاد الأذربيجاني إن المشروع جاء بعد اتفاقات في أبريل/نيسان ويوليو/تموز الماضيين بين الرئيس إلهام علييف ونظيره السوري أحمد الشرع.

وأضاف جباروف أن الغاز سيُنقل عبر الأراضي التركية إلى سوريا بموجب ترتيب منسق.

وبدوره قال وزير الطاقة التركي إنه من المتوقع أن تصل هذه الشحنات إلى حوالي 6 ملايين متر مكعب يوميا، مع إمكانية توريد ما يصل لملياري متر مكعب سنويا في المرحلة الأولى.

تمويل قطري

وقالت السفارة القطرية لدى دمشق في بيان عبر منصة إكس "تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني، أعلن صندوق قطر للتنمية البدء بالمرحلة الثانية من دعم الطاقة الكهربائية في سوريا، بطاقة استيعابية تبلغ 800 ميغاواط".

تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله" ، واستكمالًا لجهود دولة قطر في دعم الأشقاء في الجمهورية العربية السورية الشقيقة في قطاع الكهرباء، أعلن صندوق قطر للتنمية البدء بالمرحلة الثانية من دعم الطاقة الكهربائية، بطاقة استيعابية… pic.twitter.com/2qSeLIrY0Q — سفارة دولة قطر – دمشق (@QatarEmb_Syria) July 31, 2025

وأكدت السفارة أن "المرحلة الأولى من المشروع، والتي نُفذت بطاقة استيعابية بلغت 400 ميغاواط (منتصف مارس/آذار الماضي)، ساهمت بشكل ملحوظ في استقرار الشبكة الكهربائية ودعم القطاع الصناعي" في سوريا.

وأضافت "ستبدأ المرحلة الثانية بتاريخ 2 أغسطس/آب (اليوم) ولمدة عام كامل، وذلك مرورا بأذربيجان وتركيا وصولا إلى سوريا، حيث سيتم استقبال الإمدادات ابتداءً من محطة حلب وسيتم توزيعه على المدن والأحياء المختلفة بسوريا".

وسيسهم هذا الدعم وفق السفارة "في رفع عدد ساعات تشغيل الكهرباء إلى 5 ساعات يوميا، بما يعادل تحسنا بنسبة 40% يوميا".

وأوضحت السفارة أن "إجمالي مساهمات صندوق قطر للتنمية في قطاع الكهرباء في سوريا وصلت إلى أكثر من 760 مليون دولار، تأكيدًا على التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب السوري الشقيق، وتعزيز البنية التحتية الحيوية".