سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يرتفع بنهاية الأسبوع

بغداد – ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الخميس في السوق الموازية مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية، مع الإغلاق الأسبوعي لنشاط سوق صرف العملات في المحافظات العراقية.

سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية

بلغ سعر الدولار في بغداد 1410 دنانير عند البيع و1402.5 دينار عند الشراء، وكان السعر أمس للبيع 1417.5 دينارا أما سعر الشراء فقد كان 1405 دنانير.

في أربيل بلغ سعر البيع 1410 دنانير، وسعر الشراء 1402.5 دينار، بعد أن سجل مساء أمس 1417 دينارا للبيع في حين كان سعر الشراء 1411.5 دينارا.

بلغ سعر الصرف في البصرة 1410 دنانير للبيع و1402 دينار للشراء في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1416 دينارا، أما الشراء فقد كان 1410 دنانير.

سعر صرف الدينار في التعاملات الرسمية

سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية : 1310 دنانير للدولار.

: 1310 دنانير للدولار. سعر البيع : 1305 دنانير لكل دولار.

: 1305 دنانير لكل دولار. سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.

وتقتصر تعاملات البنك المركزي على البيع فقط للعملة الأميركية، وقراره ملزم للبنوك، ويكون البيع للمسافرين خارج البلاد فقط.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار