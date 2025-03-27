لبنان يعين كريم سعيد حاكما جديدا للمصرف المركزي

عيّن مجلس الوزراء اللبناني اليوم الخميس المصرفي والخبير في مجال إدارة الثروات كريم سعيد، حاكما جديدا للمصرف المركزي، على ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية.

وحاكمية مصرف لبنان منصب حساس في بلد يحتاج إلى تنفيذ إصلاحات هامة يطلبها المجتمع الدولي.

وذكرت الوكالة أن "مجلس الوزراء عين كريم سعيد حاكما لمصرف لبنان"، خلفا لرياض سلامة الموقوف لاتهامه في قضايا اختلاس أموال عامة والذي انتهت ولايته في العام 2023.

وصوت في جلسة لمجلس الوزراء 17 وزيرا من أصل 24 وزيرا لصالح سعيد.

ومن المتوقع أن يسهم سعيد في إعادة هيكلة القطاع المصرفي التجاري وتوزيع الخسائر المقدرة بنحو 72 مليار دولار الناجمة عن الانهيار المالي في لبنان والذي أفقر معظم اللبنانيين ودمر العملة المحلية.

ونشرت الصحافة اللبنانية بعض المعلومات عن حاكم المصرف الجديد، وذكرت أنه شخصية بارزة في مجال الاستثمارات المصرفية والمالية، حيث تجمع سيرته المهنية بين الخبرة الأكاديمية والإنجازات العملية. بدأ تعليمه في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، حيث تخصص في قانون البنوك.

تمتد خبرته في الأنشطة المصرفية والاستثمارية، وقد أسهم بشكل كبير في عمليات الخصخصة والتمويل في منطقة الشرق الأوسط. كما لعب دوراً مهماً في تطوير الحلول الاقتصادية للأزمات في لبنان.

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شغل منصب المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك أتش أس بي سي HSBC بين 2000 و2006. أطلق دراسة في 2023 حول تعافي النظام المالي اللبناني عبر شركاء غروثغيت إكويتي Growthgate Equity Partners.