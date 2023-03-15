ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة -اليوم الأربعاء- بعد هبوط كبير، الجلسة الماضية، إذ ساعدت توقعات قوية من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للطلب من الصين على تعويض ضعف ثقة المستثمرين في أعقاب انهيار بنكيْ وادي السيليكون "سيليكون فالي SVB" و"سيغنتشر" الأميركيين في الآونة الأخيرة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتا، أو 0.8%، إلى78.07 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:58 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70 سنتا، أي بنسبة 1%، إلى 72.03 دولارا للبرميل. وخسر خاما القياس أكثر من 4% أمس الثلاثاء ليسجلا أدنى مستوياتهما في 3 أشهر.

وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى شركة "فوجيتومي سيكيوريتيز" إن سوق النفط ارتدت وحدها بعد الخسائر الحادة في الآونة الأخيرة، مضيفا أن بعض المستثمرين استغلوا الهبوط لاقتناص الصفقات.

ارتفاع ودعم

وقد قدم رفع أوبك توقعاتها للطلب الصيني على النفط دعما أيضا -حسب تازاوا- لكن المستثمرين ما زالوا متخوفين من وقوع أزمة مالية واسعة بعد انهيار البنكين الأميركيين.

ورفعت أوبك أمس توقعاتها لنمو الطلب الصيني على النفط عام 2023 بعد رفع القيود المرتبطة بجائحة كورونا في البلاد، إلا أنها تركت توقعاتها لمجمل الطلب العالمي دون تغيير وعزت ذلك لمخاطر الانخفاض المحتمل في النمو العالمي.

وأثار انهيار بنكي وادي السيليكون و"سيغنتشر" مخاوف بشأن المخاطر التي تواجهها البنوك الأخرى من الزيادات الحادة بأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خلال العام الماضي. كما غذى ذلك تكهنات بأن يبطئ "المركزي "إيقاع التشديد النقدي.

ومن جانبه قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان -في مقابلة مع "إنرجي إنتليجنس"- أمس إن تحالف "أوبك بلس" سيلتزم بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في أكتوبر/تشرين الأول حتى نهاية العام الجاري.