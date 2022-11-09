تعكس الهوية والإرث القطريين.. تدشين عملات تذكارية خاصة بكأس العالم

أطلق مصرف قطر المركزي اليوم الأربعاء الإصدار الخاص بالعملات التذكارية لكأس العالم فيفا قطر 2022، والتي تعكس في تصاميمها هوية وإرث دولة قطر، وتضم صور ملاعب المونديال، وقد لاقت هذه الخطوة احتفاء واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، في كلمته خلال الحفل الذي أقيم لتدشين العملات التذكارية، إنها "تشكل مساهمة جوهرية من القطاع المصرفي، وحرصا منه على إنجاح هذا الحدث التاريخي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية".

تم إصدار العملات التذكارية بمناسبة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 والتي تعكس الإرث الحضاري والتراثي لدولة قطر.#مصرف_قطر_المركزي#كأس_العالم_2022 #عملات_تذكارية_فيفا#قطر2022 pic.twitter.com/sKBJdEPLfM — مصرف قطر المركزي (@QCBQATAR) November 9, 2022

مصدر فخر

وأضاف أن هذا الإصدار "يعد مصدر فخر واعتزاز للجميع ودعما لجهود الدولة من أجل إنجاح استضافة كأس العالم وتأكيدا على وحدة وتكامل مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص في الدولة".

وأشاد محافظ مصرف قطر المركزي بالتنسيق الوثيق بين المصرف واللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) من أجل إعداد وإصدار العملات التذكارية بمناسبة استضافة قطر لكأس العالم فيفا 2022.

أبرز ما جاء في كلمة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، في حفل تدشين العملات التذكارية بمناسبة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

#مصرف_قطر_المركزي#كأس_العالم_2022 #عملات_تذكارية_فيفا#قطر2022 pic.twitter.com/h6mSHfmHl1 — مصرف قطر المركزي (@QCBQATAR) November 9, 2022

وحضر حفل إطلاق العملات التذكارية رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين القطريين.

وتحمل العملات التذكارية الجديدة شعار كأس العالم والاتحاد الدولي لكرة القدم لأول مرة.

وقد سبقت الإصدار مراحل عديدة، منها تصميم العملات من قبل فريق خاص بإصدار العملة التذكارية في مصرف قطر المركزي، حرص على أن تعكس هوية وإرث دولة قطر وتاريخها في كرة القدم.

وأشار محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن هذه العملة تعد أول عملة ورقية تذكارية يصدرها المصرف باستخدام مادة "البوليمر"، الأمر الذي يحفظها ويبقيها لمئات السنوات شاهدا على هذا الإنجاز التاريخي لدولة قطر، موضحا أنه سيتم توزيع العملات التذكارية على البنوك المحلية الوطنية ومحال الصرافة.

قيمة وتذكار

وأكد مصرف قطر المركزي أن الورقة النقدية التذكارية مضمونة القيمة، وتمت طباعتها من قبل شركة ديلارو الدولية المحدودة الإنجليزية، وتعد إصدارا رسميا للمصرف بمناسبة استضافة كأس العالم لكرة القدم.

بدوره، قال مدير إدارة النقد بمصرف قطر المركزي خالد الكواري إنه "تم طرح عملات معدنية تحتوي على أهم ملاعب بطولة كأس العالم: ملعب البيت وملعب لوسيل وملعب الثمامة وملعب خليفة الدولي".

وأوضح أن سعر بيع العملية الورقية الخاصة بكأس العالم سيكون 75 ريالا، في حين ستكون قيمتها الاسمية 22 ريالا.

وفي السياق، تحدث محافظ مصرف قطر المركزي عن إجراءات تطوير البنية التحتية واللوجيستية لأنظمة الدفع في قطر بهدف توفير أفضل الخدمات المالية والمصرفية للمواطنين والمقيمين ولزوار دولة قطر، وآخرها إصدار أول بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع من نوعها في البلاد وبعلامة تجارية قطرية، اسمها "هميان".

مصرف قطر المركزي .. اطلق اليوم العملات التذكارية بمناسبة بطولة كأس العالم pic.twitter.com/GFxGhD5er1 — حسن الساعي (@Hassan_alsai) November 9, 2022

توثيق واحتفاء

وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث خالد النعمة إنه "عبر التاريخ البشري كانت العملات من الوسائل الأساسية للتوثيق، ووجود هذه العملات التوثيقية والتذكارية جاء ليخلد الحدث التاريخي المفصلي ليس في تاريخ قطر الحديث، وإنما في الوطن العربي الممتد".

وأضاف أن "إصدار العملات لا يؤرخ فقط لتطور الصناعة الرياضية من خلال استعراض ملاعب كأس العالم، وإنما يخلد الرقم الخالد في الذاكرة الشعبية 22، ويعكس الثقافة القطرية وعلامة البطولة التجارية".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أعاد الناشطون مشاركة صور العملات، وأثنى كثيرون على قيمة العملة الجديدة، مشيرين إلى أنها مميزة بقيمتها 22 ريالا.

#قطر تطلق عملات تذكارية بمناسبة استضافة بطولة #كاس_العالم لكرة القدم FIFA #قطر2022، وسيكون سعر بيع العملة الورقية 75 ريالا.. في حين ستكون قيمتها الاسمية 22 ريالا. المصدر : @alraya_n pic.twitter.com/E3r33NjYuE — ahmed selem (@ahmedselem22) November 9, 2022

من جهتهم شارك كثيرون قيمة العملات في قطر، وأضافوا العملة الجديدة وسط أجواء من الاحتفاء.