بسبب كورونا.. تراجع مبيعات سيارات تويوتا بنسبة 45%

كشفت نتائج دراسة أن الملايين من السيارات المزودة بالمفاتيح الميكانيكية العاملة برقاقة الراديو من صنع تويوتا وهيونداي وكيا، قد تكون عرضة للقرصنة بسبب وجود خلل في التشفير.
أعلنت مجموعة صناعة السيارات اليابانية تويوتا موتور كورب اليوم الخميس تراجع مبيعاتها العالمية خلال أبريل/نيسان الماضي بنسبة 45.3% سنويا إلى 472703 سيارات، بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وفي الوقت نفسه، تراجع إنتاج المجموعة التي تضم أيضا شركتي سيارات دايهاتسو وهينو موتورز بنسبة 51.5% سنويا إلى 445014 سيارة خلال الشهر الماضي.
وتتوقع مجموعة تويوتا موتور تراجع مبيعاتها خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في 31 مارس/آذار المقبل بنسبة 14.9% إلى 8.9 ملايين سيارة.
وكانت تويوتا قد أوقفت إنتاج سياراتها في العديد من مناطق العالم بسبب تفشي الفيروس. واستأنفت العمل بشكل طبيعي في الصين في أواخر مارس/آذار، في حين تستأنف نشاطها تدريجيا في بقية دول العالم.