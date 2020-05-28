بسبب كورونا.. تراجع مبيعات سيارات تويوتا بنسبة 45%

أعلنت مجموعة صناعة السيارات اليابانية تويوتا موتور كورب اليوم الخميس تراجع مبيعاتها العالمية خلال أبريل/نيسان الماضي بنسبة 45.3% سنويا إلى 472703 سيارات، بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي الوقت نفسه، تراجع إنتاج المجموعة التي تضم أيضا شركتي سيارات دايهاتسو وهينو موتورز بنسبة 51.5% سنويا إلى 445014 سيارة خلال الشهر الماضي.

وتتوقع مجموعة تويوتا موتور تراجع مبيعاتها خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في 31 مارس/آذار المقبل بنسبة 14.9% إلى 8.9 ملايين سيارة.

وكانت تويوتا قد أوقفت إنتاج سياراتها في العديد من مناطق العالم بسبب تفشي الفيروس. واستأنفت العمل بشكل طبيعي في الصين في أواخر مارس/آذار، في حين تستأنف نشاطها تدريجيا في بقية دول العالم.