يحيي الفلسطينيون اليوم الاثنين الذكرى السنوية الـ17 لاغتيال إسرائيل الشيخ أحمد ياسين زعيم ومؤسس حركة حماس الذي أحدث استشهاده هزة كبيرة فلسطينيا وعربيا ودوليا.
تستثمر المقاومة الفلسطينية أجواء رمضان الروحانية في رفع معنويات المقاومين وتكثيف عملياتهم، وهو ما تحسب الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية حسابه عند قدوم شهر رمضان من كل عام
يشير تاريخ المقاومة الفلسطينية إلى أنها تعمدت في كثير من الأحيان تنفيذ عملياتها وهجماتها القوية ضد الاحتلال الإسرائيلي في شهر رمضان، لما له من دور تعبوي وتعبدي تؤكده مواقع وغزوات شهيرة في التاريخ الإسلامي.
نستعرض في هذا التقرير بصيغة سؤال وجواب أبرز عمليات المقاومة الفلسطينية في السنوات الأخيرة، ولماذا تعمدت اختيار هذا الشهر الفضيل لتنفيذ هجماتها المسلحة، وخسائر الاحتلال فيها.
استمدت المقاومة حالة التعبئة والتحريض على تنفيذ عملياتها في شهر رمضان من التاريخ الحافل للحروب والفتوحات التي شهدها هذا الشهر، فظهر حرص المسلمين على خوض بعض الغزوات خلاله، ومن أهمها غزوة بدر، وفتح مكة، وفتح الأندلس، ومعركة بلاط الشهداء، ومعركة عين جالوت، وحرب رمضان/أكتوبر، وكلها شكلت إلهاما للمقاومة الفلسطينية لمحاكاتها.
ومع بداية رمضان من كل عام دأبت الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة على التأكيد أنه شهر يقضي المجاهد نهاره في محرابه، وفي الليل يرابط حارسا وطنه فلسطين، وتحققت فيه انتصارات إسلامية فارقة، وسطرت فيه المقاومة أروع ملاحم البطولة والفداء.
جرت العادة أن يشهد رمضان من كل عام تصاعدا في عمليات المقاومة، وتسجيل العديد منها خلاله، ودأبت أجهزة الأمن الإسرائيلية على التحذير دوما من أن رمضان شهر محفز للقتال وعمليات المقاومة.
ويحمل رمضان أجواء يزداد فيها الاستعداد للبذل والتضحية، وذلك اعتمادا على مؤثرات دينية ونفسية تنعكس تلقائيا على المقاوم، لذلك يبدو ارتفاع منسوب المقاومة للاحتلال في كل رمضان بشكل واضح، لأنها تحمل بعدا دينيا.
دأبت أجهزة الأمن الإسرائيلية على التحذير من استغلال فصائل المقاومة قدوم شهر رمضان التي يشير سجل عملياتها إلى أنها تنوعت باستهدافها المواقع العسكرية والاستيطانية في الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل إسرائيل.
وتبدو أجندة المقاومة حافلة بالعديد من العمليات التي شهدها شهر رمضان في السنوات الأخيرة، بين عمليات الطعن بالسكاكين، والدعس بالسيارات، وإطلاق النار، ووضع العبوات الناسفة، مما أسفر عن وقوع خسائر بشرية إسرائيلية بين الجنود والمستوطنين.
يصعب في هذه العجالة حصر جميع الهجمات المسلحة التي نفذتها المقاومة الفلسطينية خلال شهور رمضان في السنوات والعقود الأخيرة، لكننا نرصد أهمها وأكثرها خطورة.
في 2014 ردت المقاومة على عدوان "الجرف الصامد" الإسرائيلي بمعركة "العصف المأكول" التي كشفت عن العديد من المفاجآت، ونفذت عمليات خلف الخطوط، وأسرت عددا من جنود الاحتلال أسفرت جميعها عن مقتل 70 جنديا ومستوطنا، وإصابة 2500 آخرين بجروح، وأطلقت صواريخها نحو مدن حيفا والقدس وتل أبيب، وسمتها عملية "العاشر من رمضان" إهداء لأرواح شهداء الجيش المصري في معركة أكتوبر/تشرين الأول 1973.
وخاضت المقاومة الفلسطينية في رمضان 2014 الحرب الأطول مع قوات الاحتلال الإسرائيلية التي استمرت أكثر من 50 يوما، تخللتها عدة عمليات عسكرية نوعية، مثل عملية ناحال عوز، وعملية العاشر من رمضان، واقتحام قاعدة زيكيم البحرية.
وسجلت الحرب الإسرائيلية على غزة في رمضان 2014 أبرز بطولات المقاومة في تاريخ فلسطين والصراع مع الاحتلال، فقد كان المقاومون تحت ظروف نفسية معقدة وهم صائمون تحت الأرض، يعيشون على بقايا الطعام والماء، ولديهم رباطة جأش وجلد مرتفع.
وبعد أن قضى عشرات المقاومين 21 يوما بلا أي اتصال أو إمداد داخل أحد الأنفاق وقد حوصروا داخله عثروا على نبع ماء داخل النفق رووا منه عطشهم بعد الصيام، وتعودوا أن يتسحروا ويفطروا على تمرتين فقط طوال هذه المدة.
فور اقتراب الشهر الفضيل من كل عام تبدأ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وجيش الاحتلال بتشديد إجراءاتها القائمة من أجل كبح جماح المقاومة عن تنفيذ عملياتها بتصعيد الاعتقالات ونشر المزيد من قواتها على المعابر والطرق المحورية، لكن النتيجة أن المقاومة تحافظ على وتيرتها في رمضان، بل تزيدها.
وتعتبر قوات الاحتلال وأجهزته الأمنية قدوم رمضان من كل عام موسما لزيادة تحريض المقاومة على تنفيذ المزيد من الهجمات ضد الإسرائيليين، باعتباره شهر الجهاد والانتصارات في تاريخ الإسلام، وتبدو فيه التضحية بالنفس أكثر جاهزية، مما يثير مزيدا من المخاوف الأمنية الإسرائيلية.